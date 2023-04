Compromís inicia una ofensiva contra el PP pel seu anunci de rebaixa fiscal i l’acusa d’ocultar les retallades

L’adversari polític de Compromís és el PP i Vox. Ja ho va dir el candidat a la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, fa uns dies, a propòsit de les crítiques que ha estat rebent per part dels seus socis botànics d’Unides Podem i ho ha reiterat aquest divendres. Ho ha fet en una roda de premsa que ha convocat la coalició per a presentar una campanya que destapa “les retallades ocultes” que hi ha darrere de la proposta de rebaixa fiscal que ha promés el Partit Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) si guanya les eleccions i que es materialitzaria en 1.750 milions de reducció de recaptació, segons va anunciar el candidat popular, Carlos Mazón.

Per a Compromís, no es poden separar els impostos i els serveis públics, perquè són dos assumptes que “van lligats” i qui els separa, en aquest cas el PP, “enganya”, ha assenyalat Baldoví aquest matí. “Si no hi ha recursos públics; és elemental, cal retallar d’algun lloc”, ha valorat Baldoví i aquesta baixada fiscal suposaria “retallar un 8 % el pressupost de la Generalitat Valenciana”.

Aquesta proposta no només retalla serveis públics, segons el candidat dels valencianistes, sinó que també afavoreix “els rics”, i, en aquest sentit, Compromís desafia el PP a explicar d’“on retallarà”. Mentrestant, la coalició de l’ullet i el somriure en el logotip ha plasmat en una campanya, basada en un estudi que han elaborat amb dades de totes les conselleries, quin impacte tindria la no-recaptació d’aquests 1,7 milions que vol rebaixar en impostos el PP.

En aquest sentit, Compromís assegura que es traduiria en 1.000 metges menys, 500 especialistes menys, 2.000 infermeres menys, 5.000 mestres menys, 100 escoles i instituts menys, 20 centres de salut menys, cinc residències de majors menys, 10 centres de dia menys, la fi dels llibres gratis en Primària, Secundària i Batxillerat, la baixa de 10.000 ajudes al lloguer, 6.000 beques universitàries menys i 35.000 ajudes a la dependència menys”.

“El 28M, triem polítiques socials o retallades del PP”

Joan Baldoví ha acusat el PP de voler amagar retallades en els serveis públics i en polítiques per a les persones i ha opinat, en aquest sentit, que no és moment de retallades i menys en educació, sanitat i serveis socials. “Som un referent en tot l’Estat en polítiques socials i volem continuar sent-ho. Podem anar amb el cap ben alt, és el moment de continuar enfortint aquests recursos i no afeblir-los”, ha valorat Baldoví.

A més, ha fet un al·legat perquè les rendes mitjanes i baixes “continuen sent les que menys paguen, com fan des de 2015, i que els que més tinguen, aporten més”. “Es diu justícia social i redistribució”. Finalment, el candidat de Compromís ha reiterat que els majors ingressos per a la Comunitat Valenciana han de vindre d’un finançament just per a l’autonomia a fi de donar un impuls als recursos públics. “El 28 de maig triem: un nou impuls a les persones o retallades del PP”, ha sentenciat.

Respecte a la tensió generada en l’esquerra alternativa valenciana entorn de Sumar per no saber per qui vindrà a fer campanya la vicepresidenta Yolanda Díaz de cara al 28M, Baldoví ha assegurat, aquest matí, que estaria “encantat” que participe “qui siga” en els seus actes de campanya per a les eleccions autonòmiques del 28M, davant de la possibilitat que li done suport la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Tinc una magnífica amistat amb ella, ahir vaig parlar amb ella i estic encantat que vinga qui siga per a rebre’l amb l’afecte i l’estima que sempre em caracteritza per a tothom”, ha declarat un dia després que l’alcalde de València i aspirant a la reelecció, Joan Ribó, diguera que ha convidat Díaz a participar en els seus actes de campanya, encara que desconeix si assistirà.

En roda de premsa, Baldoví ha afirmat que li “encanta” que la també ministra de Treball parle “sempre bé” d’ell i que diguera al Congrés que espera que aconseguisca un “resultat magnífic” en les eleccions autonòmiques.