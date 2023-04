‘Dones en joc’ visibilitza els clubs femenins

Dimecres que ve, 26 d’abril, s’estrenarà la sèrie-documental Dones en joc, que dona veu a l’esport femení valencià per mitjà de les històries contades en primera persona per protagonistes de set clubs de la ciutat de València: Llevant Marni d’handbol, CE El Pilar (bàsquet), Fénix (rugbi), Rugbi Túria, Waterpolo Túria i Waterpolo UPV. El documental es projectarà, per primera vegada, el dia 26, a les 19.00 hores, al Complex Esportiu Cultural Petxina, i ahir es presentava en un acte celebrat a la seu de la Fundació Esportiva Municipal de València, en el qual es va poder veure el tràiler i al qual van assistir algunes de les protagonistes del documental.

Aquest projecte, dut a terme per EsportiVA i Nosotras Deportistas, en col·laboració amb la Regidoria d’Esports i la Regidoria d’Igualtat de València, consta de set peces audiovisuals sobre equips femenins amateurs (federats, però no professionals) que practiquen esports d’equip a la ciutat de València. L’acte va estar presidit pel regidor d’Esports de l’Ajuntament de València, Javier Mateo; la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud; la presidenta del Club Nosotras Deportistas, Maravillas Aparicio, i representants dels set equips en els quals està inspirada aquesta sèrie. “La Regidoria d’Esports sempre dona suport a aquesta classe d’iniciatives que ajuden a la visibilitat de l’esport femení”, va destacar Mateo.