Una enquesta del PSPV dona la major intenció de vot a Puig, quasi quatre punts per damunt del PP

El PSPV guanyaria les eleccions autonòmiques del 28M amb quatre punts més que el PPCV, segons una enquesta interna dels socialistes elaborada el mes de març, que, a més, situa Ximo Puig com el candidat a la Generalitat més ben valorat amb el 39 % de suports; seguit de Carlos Mazón, amb el 19,4 %, i Joan Baldoví, amb el 9,1 %.

El sondeig no recull una translació a escons per no disposar de la distribució territorial dels enquestats i tampoc estimació de vot, només intenció de vot directa. En aquest sentit, assenyala que el PSPV aconseguiria el 31,3 % dels sufragis; el PPCV, el 27,7; i Compromís, el 7,5. L’estudi es va elaborar abans de l’acord autonòmic entre Podem i Esquerra Unida, per la qual cosa pregunta per totes dues formacions per separat. Els morats obtenen un 4 % d’intenció de vot, i EU, el 0,3 %. Vox obté un 4,7 %. El sondeig, un altre més, deixa Ciutadans en una situació molt delicada, ja que no arribaria a l’1 % de vots (0,9 %).

El bloc d’esquerres, segons l’enquesta socialista, obtindria el 43,1 % dels vots, mentre que la dreta, amb PP, Cs i Vox, es quedaria amb el 33,3 %. Així mateix, detecta una borsa del 16,2 % d’indecisos i un altre 7 % que donaria el seu suport a altres partits, votaria en blanc o s’abstindria.

L’enquesta socialista s’ha elaborat sobre una mostra de 1.200 entrevistats i de manera telefònica. Aquestes persones s’han distribuït “proporcionalment” en funció de la grandària del municipi, l’edat i el sexe dels residents en cadascuna de les tres províncies.

Puig arrasa en valoració i popularitat

L’enquesta interna del PSPV constata l’“efecte president” de Ximo Puig, que, precisament, és el valor que els socialistes volen explotar en la precampanya. El cap del Consell és el candidat preferit per la majoria dels enquestats per a la Presidència de la Generalitat, amb un 39 % de suports, seguit molt des de lluny de l’aspirant del PPCV, Carlos Mazón, que es queda amb el 19,4 %. Joan Baldoví, de Compromís, obté el 8,6 % dels suports. A penes un 2,5 % dona suport a Héctor Illueca (Unides Podem) i un altre 2,7 %, a Carlos Flores (Vox). Mamen Peris, líder de Cs, es queda en un pírric 0,7 %.

Les distàncies s’amplien quan es pregunta pel grau de coneixement. Pràcticament tots coneixen Puig (94,4 %), mentre que el seu rival directe, Carlos Mazón, és desconegut per més de la meitat dels enquestats i obté una popularitat del 46,1 %. Baldoví supera aquest nivell, amb el 50,3 %. A partir d’ací, el nivell de popularitat dels líders valencians s’esfondra: Peris registra un 13,4 %; Illueca, un 13,3 %; i Flores, un 11,9 %.