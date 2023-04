L’Ajuntament de València suspén contractes per al pavelló de Nou Moles pel retard de la Generalitat en el lliurament

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de València haurà de suspendre temporalment diversos contractes de subministraments de material per al pavelló esportiu de Nou Moles a causa del retard de la Generalitat a acabar l’obra. Es tracta de subministraments de pintura, parquet o màquines per al gimnàs, que és la part que ha d’afrontar el consistori.

El pavelló de Nou Moles, la primera pedra del qual es va posar l’any 2011, ha estat tot aquest temps sumant parades i retards. Es tracta d’una obra inclosa en el Pla Confiança de la Generalitat del llavors president del PP Francisco Camps. Les obres, però, van patir problemes des del principi per qüestions de finançament i es van reactivar després del canvi de govern en la Generalitat i l’Ajuntament de València. Per a llavors, però, el pressupost inicial ja no cobria tota l’obra i totes dues administracions van acordar que l’acabara l’Ajuntament amb l’aportació de poc més d’un milió d’euros.

A l’espera de la Generalitat

Però, per a poder fer la seua part, el consistori necessita que la Generalitat acabe la seua i li traspasse l’obra, cosa que també s’ha retardat una vegada i una altra.

Aquest mateix mes de març, el regidor d’Esports, Javier Mateo, va dirigir una carta a la consellera Raquel Tamarit en què li recordava els retards i l’instava a acabar els treballs com més prompte millor per a poder rematar el projecte. Pel que sembla, faltava, sobretot, la instal·lació elèctrica, qüestió que encara segueix pendent. L’última data que s’ha plantejat és l’estiu que ve.

Contractes en marxa

El problema, ara, és que l’Ajuntament havia licitat els contractes de subministraments pensant en les dates de lliurament que els ha anat dient la Generalitat, i, en retardar-se aquest lliurament, ha hagut de suspendre els contractes. Segons Mateo, es tracta de subministrament de pintura, recobriments per al sòl, mobiliari i màquines per al gimnàs. “Sempre hi ha un temps per a executar el contracte, i, com estem a meitat, hem decidit suspendre’l fins que ens lliuren l’obra”, explica el regidor, que assegura no hi haurà cap cost o, en tot cas, algun cost referent a interessos.

La suspensió d’aquests contractes de subministraments s’aprovarà hui en la Junta de Govern Local.