Els comptes de Peris per a salvar Ciutadans

100-17-40. Ni unes coordenades, ni un número secret. És la fórmula que manegen en el número quatre del carrer Bretón de los Herreros, en el centre de València, actual sala de màquines de Ciutadans, per a salvar la formació a la Comunitat Valenciana, després de les eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 28 de maig. Tots els partits es juguen molt en la cita amb les urnes d’ací a cinc setmanes, però, en el cas dels taronges, el que està en joc és la seua pròpia supervivència.

La barrera electoral del 5 % per a accedir a les Corts suposa un mur que complica l’entrada dels liberals a la Comunitat Valenciana més que en altres federacions del partit en altres comunitats com Aragó, on està en el 3 %. Entorn d’aquest percentatge se situa la papereta que encapçala Mamen Peris, segons la mitjana de les enquestes publicades en les últimes setmanes, la qual cosa suposa estar a poc més de dos punts d’aquest 5 % desitjat que assegura escó i per al qual la seua candidata té un pla a partir de la fórmula del 100-17-40.

Aquestes tres xifres representen, en primer lloc, el centenar de llistes que espera presentar la formació en tota la Comunitat Valenciana entre ajuntaments i les tres circumscripcions provincials a les Corts. De moment, n’hi ha ja presentades oficialment 83, més les tres provincials a Corts. Són un 70 % de les que va haver-hi en 2019, fa quatre anys, quan els taronja van aconseguir un resultat excepcional tant en representació autonòmica com en localitats com Alacant, València o Sant Joan d’Alacant.

Les altres dues xifres són els 17 membres que de mitjana componen les paperetes de Ciutadans, que estan incloent representants de la societat civil i agrupant-se amb altres partits com Renovació Política o el Partido Autónomos, després de la fugida de molts dels seus anteriors càrrecs al PP. A pesar del colp organitzatiu, aquesta renovació de noms va aparellada amb una directriu amb la qual s’arriba al tercer número de la fórmula: aconseguir 40 vots en una estratègia d’anar porta per porta.

El missatge que la direcció del partit ha donat als seus és la de generar un “efecte cadena” en cadascuna de les candidatures i que hi haja un arrossegament de vots taronja en les municipals a l’urna autonòmica, és a dir, aconseguir que els candidats locals no només aconseguisquen vots per al partit en el seu municipi sinó que, ja que acudeixen al col·legi electoral amb una papereta dels liberals, en situen una altra igual en l’urna autonòmica per a arribar al 5 %.

En busca de 140.000 vots

Si es repetira la participació de 2019 (molt alta, del 75 % en coincidir amb les generals), serien necessaris més de 133.000 vots per a aconseguir entrar a les Corts. En són menys de la meitat dels 466.000 obtinguts pels taronja en aquells comicis, però la situació és molt diferent. Així, la fórmula de Peris suposaria una incorporació d’uns 68.000 electors que acabarien sent clau si se sumen a aquest 3 % de la marca, és a dir, uns 80.000 vots amb la passada participació, que li indiquen les enquestes.

En total, en aquesta suma entre el percentatge de vots que consideren en el partit que dona la marca i el que es podria aconseguir amb aquest efecte en cadena se superaria aquesta barrera electoral (s’aconseguirien 140.000 vots) i Ciutadans estaria, una legislatura més, en el parlament autonòmic. Però això és la teoria, la pràctica comença ara, amb cinc setmanes intenses en les quals els taronja faran una campanya a peu de carrer i sense grans actes per a no posar en risc l’estabilitat econòmica del partit en el futur. Perquè els comptes importants arribaran en les urnes el 28 de maig a partir de les 20 hores.