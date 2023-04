València aprova 478.000 euros en ajudes per als sectors econòmics tradicionals

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat una modificació de crèdits que incorpora una línia nova d’ajudes per als sectors econòmics tradicionals de la ciutat, amb un pressupost de 478.456 euros.

El regidor d’Hisenda i Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Borja Sanjuán, ha explicat que aquesta ajuda està destinada “als sectors econòmics tradicionals valencians formats pel conjunt d’artistes de falles i artistes de carrosses, el sector empresarial de la indumentària valenciana, l’orfebreria valenciana, la pirotècnia i les bandes, així com estendards, insígnies i mitjans de comunicació”.

Es tracta de sectors econòmics, ha assenyalat el regidor, l’activitat dels quals està directament vinculada a les festes falleres i festes tradicionals de la ciutat, i que tenen una importància fonamental en el desenvolupament econòmic a la ciutat, ha manifestat.

Aquesta nova línia d’ajudes aprovada per la Junta de Govern mantindrà les subvencions que es van articular per als sectors tradicionals valencians en 2022 i que tenia com a objectiu pal·liar les conseqüències negatives que els va generar la pandèmia i les restriccions de mobilitat. En aquell moment, la regidora Pilar Bernabé va destacar “el gran esforç de l’Ajuntament de València i la Generalitat, amb el Pla Resistir, per a ajudar els sectors econòmics de la ciutat, en els pitjors moments de la crisi sanitària de la COVID-19, amb ajudes directes de més de 30 milions d’euros per a ajudar més de 170 pimes i autònoms del sector”.

Ara, seguint amb aquest esforç, la nova línia d’ajudes tenen una quantia màxima de 3.000 euros per cada persona o entitat sol·licitant, i preveuen la promoció i l’activitat al barri de Ciutat Fallera, amb una quantia addicional de 1.000 euros.