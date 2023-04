Avança la remodelació del poliesportiu de Benimàmet

La remodelació de les instal·lacions del poliesportiu de Benimàmet avancen. La Fundació Esportiva de València, amb fons de la Diputació de València, ha dut a terme la rehabilitació de les cobertes de la piscina i dels vestuaris del camp de futbol, la millora del drenatge en diferents zones exteriors, la substitució de la il·luminació del frontó i la millora dels vestuaris del camp de futbol. L'import total dels treballs ascendeix a 215.285 euros. La rehabilitació continuarà amb la remodelació i actualització de l'interior dels vestuaris.

El regidor d'Esports, Javier Mateo, ha assenyalat que “les actuacions dutes a terme pels tècnics de la Fundació Esportiva Municipal han eliminat les filtracions existents en diferents zones de la teulada de la piscina i dels vestuaris del camp de futbol, així com la instal·lació de noves lluminàries led que augmenten l'eficiència energètica d'aquesta instal·lació esportiva”.

A l'interior dels vestuaris del camp de futbol s'han dut a terme algunes actuacions, ja que les filtracions d'aigua havien provocat desperfectes a l'interior. Com que s'han resolt en gran manera aquestes filtracions, ha resultat necessari millorar l'estat general dels vestuaris fent tasques de reposició de peces ceràmiques trencades, reparació de revestiments continus, pintura d'unes certes zones i neteja i desincrustació de revestiments. També s'han reparat les façanes d'aquest edifici i del de la piscina.

Quant al sistema d'il·luminació, s'ha substituït la il·luminació existent per lluminàries led més eficients i amb menor consum energètic i s'ha dut a terme alguna reparació puntual elèctrica, tant als vestuaris com a la pista coberta i els frontons. D'altra banda, també s'han instal·lat noves xarxes per a pilotes que protegeixen els vestuaris del camp de futbol.

Finalment, s'han fet tasques de reparació i millora del drenatge exterior en el ferm de diverses zones de la instal·lació on l'aigua de pluja s'acumulava i hi formava tolls. Actualment, el camp de futbol es gestiona per un club esportiu i la piscina per la Federació de Natació. Els dos edificis tenen accessos i gestions diferenciats, i compten en total amb uns 85.000 usos anuals.