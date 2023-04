Brussel·les avala la pròrroga de l'excepció ibèrica fins al 31 de desembre

La Comissió Europea ha aprovat aquest dimarts la pròrroga modificada de l'excepció ibèrica sol·licitada a l'abril per Espanya i Portugal fins al 31 de desembre de 2023, per reconéixer que les economies espanyola i portuguesa encara estan experimentant una "greu pertorbació" a causa de l'increment de preus motivat per la guerra d'agressió de Rússia a Ucraïna.

L'executiu comunitari ja va advertir als dos estats membre que aquesta mesura d'emergència no podia estendre's més enllà del 31 de desembre, data en la qual expira el marc temporal de les mesures de suport per la Guerra d'Ucraïna. Aquesta confirmació de Brussel·les arriba quasi un mes després que el Consell de Ministres aprovara l'extensió del mecanisme fins a finals d'any en virtut d'una negociació amb la Comissió, que encara havia d'adoptar formalment la pròrroga. L'anomenada excepció ibèrica, que expirava el 31 de maig, és una mesura que l'executiu comunitari va aprovar el juny de 2022 per a reduir els costos dels inputs de les centrals elèctriques alimentades amb combustibles fòssils a Espanya i Portugal amb la finalitat de reduir els seus costos de producció i, en última instància, el preu en el mercat majorista de l'electricitat en benefici dels consumidors. El mecanisme establia que els productors d'electricitat reben un pagament que funciona com una subvenció directa per a finançar part del seu cost de combustible i que es calcula diàriament en funció de la diferència de preu entre el preu de mercat del gas natural i un preu màxim del gas. Entre juny i desembre de 2022, el preu màxim es va fixar en 40 euros el megawatt hora (MWh) i es va fixar que, després dels sis primers mesos, el preu màxim augmentaria en 5 euros al mes. No obstant això, la pròrroga de la mesura inclou una modificació d'aquesta trajectòria de límit de preus per a aconseguir una eliminació "progressiva fluida i predictible", en línia amb els preus de mercat del gas previstos per a finals de 2023. D'aquesta manera, el preu màxim es fixarà en 56,1 euros el MWh hora per al mes d'abril, i incrementarà 1,1 euros mensuals fins a arribar als 65 euros el MWh el mes de desembre.