Creix un 50 % l'afluència a Ciclosferia, la fira de la bici

Unes 16.000 persones han visitat aquest cap de setmana la fira del ciclisme urbà i el cicloturisme Ciclosferia, que ha celebrat la seua segona edició, organitzada per la Regidoria de Mobilitat Sostenible i la revista espanyola sobre ciclisme urbà i cultura ciclista Ciclosfera. Segons l'organització, els actes paral·lels programats i la desfilada ciclista "han registrat un nombre encara major de participants. Les activitats s'han desenvolupat a la Marina de València, amb epicentre al magatzem número 2 del port, hi afigen aquestes fonts municipals.

Aquesta segona edició de Ciclosferia ha aconseguit congregar un total de 15.712 persones, "la qual cosa suposa un augment de públic de més del 50 % respecte a l'any passat (10.174 persones van visitar Ciclosferia en 2022)". Els 4.500 metres quadrats del magatzem número 2 s'han omplit aquest cap de setmana d'expositors, amb tota mena de productes i serveis entorn de l'univers de les dues rodes. El públic assistent ha tingut ocasió de provar més de 130 bicicletes en el transcurs de la fira, tant en els espais destinats a tal fi com pels carrers de València. Durant les sessions, a més, s'han sortejat viatges i equipaments ciclistes com ara cascos o alforges, així com bicicletes, en els diferents expositors. La parada de Ciclosfera ha comptat, a més, amb la intervenció de l'humorista Leo Harlem.

La desfilada ciclista que es va desenvolupar el matí de diumenge va reunir milers de ciclistes de totes les edats, en un recorregut fluid i no competitiu entre les torres de Serrans i la Marina, amb la col·laboració de la Policia Local, l'equip de voluntaris de la Fundació Esportiva Municipal i un altre grup de personal voluntari. A més, tal com estava previst en el programa, aquesta 2a edició de Ciclosferia ha comptat amb una àmplia ambientació musical, amb les actuacions de noms del panorama actual i del panorama valencià com Tin Robots, Benito Kamelas, Pölvora i Bacora.

La 2a edició de la fira ha reunit més de 300 experts del sector en més de 4.000 metres quadrats, amb més de 60 marques representades, 300 bicicletes exposades i 150 bicicletes de prova.