L'EMT anul·la dues preguntes d'un examen després de rebre centenars de reclamacions

L'Empresa Municipal de Transports de València ha procedit a anul·lar 2 de les 45 preguntes del test psicotècnic que van fer centenars d'aspirants a entrar en la borsa de conductors que va obrir la mercantil el passat 1 de febrer per a incorporar-hi 500 nous conductors, dels quals es reserven 200 llocs a dones. Segons han relatat a Levante-EMV, aspirants descontents per com es va desenvolupar aquesta primera part de la prova, el passat 25 de març, van presentar almenys 700 reclamacions en la plataforma habilitada per l'empresa perquè els candidats puguen presentar les seues queixes pels defectes en aquest quadernet que havien de contestar els aspirants. Així mateix, dimarts passat, 18 d'abril, va quedar publicada la llista d'aspirants aprovats de manera provisional perquè els que hagen quedat fora del procés selectiu puguen presentar les seues al·legacions. En aquesta segona instància, pareix que s'hi han presentat més de 500 queixes, segons els números que s'han assignat als recurrents i consten en els enviaments informatius que han anat rebent ja alguns recurrents.