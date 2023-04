Lídia Llácer Gabarrón triomfa a Madrid

Lídia Llácer Gabarrón, corredora de Tavernes de la Valldigna enrolada en l'equip International Cycling Academy, ha triomfat a Madrid. La ciclista sub23-elit va ser la vencedora de la carrera del campionat d'aquesta comunitat, que es va disputar diumenge a Fuenlabrada.

Quasi un centenar de corredores van prendre part en el III Gran Premi Ciclista Femení–Ciudad de Fuenlabrada–Campionat de Madrid, en totes les seues categories.

L'organització, realitzada conjuntament per la Federació Madrilenya de Ciclisme, va preparar una vegada més com a escenari el circuit de 6,1 quilòmetres a l'avinguda de la Hispanidad per a completar 60 km, gaudint d'una meteorologia benigna, sense pluja i amb una temperatura agradable.

L'esportista de Tavernes va aconseguir el triomf imposant-se a l'esprint a totes les participants en una recta final apassionant en la qual va aconseguir ser la millor.