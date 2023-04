Mestalla, Tabacalera, la turistificació i el blindatge per a la Tira de Comptar aniran a l'últim ple de legislatura a València

El govern municipal del Rialto, format per Compromís i PSPV, portarà a l'últim ple de la legislatura modificacions del planejament, plans i acords que pretenen deixar lligats projectes clau dels últims quatre anys de mandat. Un dels que més interés i cost polític podria tindre és el Nou Mestalla. L'alcalde, Joan Ribó, i candidat a la reelecció, i la també candidata i actual vicealcaldessa, Sandra Gómez, han xafat l'accelerador per a portar a l'últim ple la modificació del Pla general d'ordenació urbana que farà possible l'operació urbanística de l'antic camp del València CF després d'anys amb les obres de Corts Valencianes parades i després de donar per caducada l'Actuació Territorial Estratègica del València per incompliment reiterat de les seues obligacions per part del club propietat de Peter Lim.

En l'ordre del dia del ple destaquen altres modificacions del planejament urbanístic que deixen a qui governe la ciutat a partir del 28-M encarrilades les renaturalitzacions d'Ausiàs March (pista de Silla) i el gran corredor sud, que reconverteix en un eix verd sense trànsit el bulevard García Lorca per a connectar, una vegada construït el túnel ferroviari, el Parc Central amb Vara de Quart. Les renaturalitzacions, algunes de les quals han quedat bloquejades per recursos administratius com la del bulevard cultural (carrer Xàtiva-Guillem de Castro) i l'avinguda del Port, han sigut un element destacat en l'estratègia del govern progressista. De fet, el nou pla verd impulsat pel Rialto que substitueix l'aprovat pel govern del PP i en reprén projectes que van quedar en un calaix, com la renaturalització del nou llit, també s'aprovarà en l'últim ple de la legislatura a l'Ajuntament de València. La ciutat es prepara així per a la capitalitat verda en 2024.

Un altre dels problemes heretats, encara sense resoldre judicialment, per al Rialto ha sigut la permuta de la Tabacalera. El ple aprovarà in extremis l'acord transaccional amb els veïns de Penya-roja i desisteix de traslladar l'edificabilitat sense consumir a la Tabacalera dins de l'operació de regularització de la permuta de la fàbrica, anul·lada en 2015 pels tribunals per especulativa. L'Associació de Veïns de Penya-roja ha aconseguit tombar el trasllat de l'edificabilitat sobrant de l'entorn de la fàbrica a una parcel·la dotacional davant de les seues cases prop de l'avinguda de França. L'Ajuntament desisteix de les compensacions "en espècie" i pagarà al promotor (Guadalmedina). Salva així, mancant un altre recurs del promotor, els habitatges ja construïts, i la fàbrica i actual ajuntament.

El de Ciutat Vella, juntament amb el del Cabanyal (també en espera d'aprovació definitiva després d'anys de tràmits, canvis i al·legacions), ha sigut un dels nous plans que més maldecaps ha portat al govern del Rialto per la regulació dels apartaments turístics que inclou. Els veïns de Ciutat Vella s'han rebel·lat contra la proliferació dels apartaments turístics i la gentrificació del barri. L'Ajuntament ha recorregut a l'urbanisme per a vetar els apartaments turístics al centre històric (excepte a Sant Francesc). En l'últim ple ix a informació pública l'última modificació feta en el Pla de Ciutat Vella per a vetar també la possibilitat que els veïns puguen llogar les seues cases per períodes curts, 60 dies a l'any.

El ple d'aquesta setmana, en el qual s'aprovarà la renúncia de la regidora de Ciutadans Rocío Gil, incorporada a la llista del PP, no deixa escapar les mocions per a colar-hi temes de gestió que volen amarrar-se. En aquest sentit, destaca la moció del regidor d'Agricultura, Ramón Alejandro, per a blindar amb una declaració de bé d'interés cultural la famosa Tira de Comptar, un sistema de venda directa dels agricultors als consumidors, l'origen de la qual es remunta a l'Edat Mitjana. L'impuls dels mercats d'agricultura setmanals per part de l'Ajuntament ha donat energia renovada a la Tira de Comptar, a pesar que no en tots els barris ha sigut ben rebuda, com ha sigut el cas del Pla del Remei, on els venedors del Mercat de Colón s'han oposat a la iniciativa.