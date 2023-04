Així s’escriu Bonrepòs i Mirambell

Sota el lema “Bonrepòs i Mirambell, obert!”, el consistori ha desenvolupat diferents accions comunicatives en les quals explica per què el nom del municipi s’escriu sempre en valencià i també quin és el motiu pel qual l’accent gràfic de Bonrepòs és obert.

Tal com es recull en les cartes que l’Ajuntament ha enviat als veïns i veïnes i en el primer vídeo informatiu de la campanya, el consistori va decidir utilitzar el nom valencià del poble com a denominació oficial en 1989 i així ve recollit en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

També s’han instal·lat diversos cartells amb la imatge de la campanya en les marquesines del poble, que inclouen un codi QR perquè les persones que passegen pel carrer també puguen accedir al contingut audiovisual.

El consistori també ha aprofitat aquesta campanya per a destacar totes les bondats del municipi, aprofitant el joc de paraules que permet l’eslògan.

Així, ha creat una peça audiovisual, que publicarà en les seues xarxes socials en els pròxims dies, per a mostrar que Bonrepòs i Mirambell és una terra d’acolliment, oberta, sense fronteres, que afronta el futur amb il·lusió, on tota la ciutadania compta i on l’associacionisme és essencial.

La regidora de Comunicació, M. Carmen Laso, ha declarat que aquesta campanya era “molt necessària”, ja que s’ha observat que el nom del municipi “s’escriu de manera incorrecta en moltes ocasions”.

Amb tot això, el consistori espera deixar clara la manera correcta d’escriure Bonrepòs i Mirambell i mostrar la riquesa i diversitat del municipi, dels seus carrers i la seua gent.