Catalá anuncia que recuperarà la Copa de l’Amèrica per a València

La candidata del Partit Popular a l’alcaldia de València i portaveu del PP a l’Ajuntament de València, María José Catalá, s’ha compromés a treballar perquè la pròxima edició de la Copa Amèrica se celebre a València.

“Com a alcaldessa de València, barallaré per portar la pròxima edició de la Copa Amèrica a València. Està constatat que té un important benefici econòmic per a la ciutat amfitriona de la ciutat i només els prejudicis ideològics de Puig i Ribó han impedit que aquesta competició se celebre a la ciutat”, ha afirmat María José Catalá, que ha recordat que hi ha molts informes sobre el balanç positiu quant a la creació de llocs de treball i l’impacte en el sector turístic que va suposar la celebració de la principal competició de vela a València quan governava el Partit Popular.

Així mateix, ha explicat que, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, la 37a America’s Cup, que se celebrarà a la capital catalana, generarà més de 1.200 milions d’euros i uns 19.000 llocs de treball. “Pedro Sánchez, Ximo Puig i Ribó han d’explicar als valencians per què no era bo portar la Copa Amèrica a València, i per què sí que és bo que se’n vaja a la capital catalana”.

“El sectarisme i el prejudici de l’esquerra valenciana va impedir que la Copa Amèrica vinguera a València. Sempre posen la ideologia per damunt de la gestió i dels interessos dels valencians. Quan siga alcaldessa de València, això no tornarà a passar”, ha assegurat Catalá.

La candidata del Partit Popular també ha denunciat el menyspreu de Pedro Sánchez cap a València. “Pedro Sánchez no va moure ni un dit per portar a València la Copa Amèrica, i ara li dona a Barcelona una injecció milionària. Queden clares quines són les preferències del president socialista. Tenim el Govern, la Generalitat i l’Ajuntament treballant per a Colau i Catalunya. Això acabarà al maig amb un govern del Partit Popular”.