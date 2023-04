El jutge processa un exassessor de Blasco i dos exregidors de Quartell per la trama urbanística del càrtel del foc

El Jutjat d’Instrucció 2 de Sagunt ha processat dotze persones per la presumpta trama urbanística descoberta durant la investigació del càrtel del foc, el pacte entre les empreses d’extinció aèria d’incendis que va desarticular la Fiscalia Anticorrupció i la UDEF, juntament amb el Jutjat d’Instrucció de Sagunt, que va ser destapat per una informació avançada en exclusiva per Levante-EMV el 4 d’agost de 2013. Una causa que va acabar amb el delegat del Govern en 2015, Serafín Castellano, detingut, posteriorment processat i ara pendent de judici a l’Audiència Nacional.

Al capdavant dels dotze processats en aquesta trama urbanística del càrtel del foc hi ha l’exalcalde i l’extinent d’alcalde de Quartell (el Camp de Morvedre), Francisco Huguet i Emilio Máñez, diversos familiars de tots dos, a més d’un assessor (de 1999 a 2007) de l’exconseller Rafael Blasco, Jesús Garrido, a qui els investigadors consideren un presumpte testaferro del set vegades titular d’una cartera en el Consell, condemnat pel desviament de les ajudes a la cooperació. També està processat en aquesta peça separada l’empresari i propietari d’Avialsa (l’empresa concessionària dels avions contra incendis durant dècades), Vicente Huerta, i dos promotors. El magistrat del Jutjat d’Instrucció 2 de Sagunt assenyala sobre els tres responsables polítics processats en aquesta causa, “fruit de les diligències practicades, que hi ha indicis racionals de criminalitat, que els investigats Francisco Huguet, Emilio Máñez i Jesús Garrido, vistos els càrrecs públics que ostentaven, van efectuar determinats tractes de favor d’índole urbanística, o en el seu cas, van dur a terme actuacions dirigides a tal fi sense que s’arribaren a executar les actuacions urbanístiques, i per la qual cosa van rebre obsequis, en ocasió del càrrec públic que ostentaven”, i que es van concretar en cinc programes d’actuació integrada (PAI) a Alfara de la Baronia i Quartell, al Camp de Morvedre. La interlocutòria d’incoació de procediment abreujat d’aquesta investigació iniciada en 2015 no és ferma i pot ser objecte de recurs davant del mateix jutjat o davant de l’Audiència de València. La Fiscalia Anticorrupció ha de presentar escrit d’acusació en un termini de 20 dies o sol·licitar l’arxivament de la causa.