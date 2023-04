Pep Gimeno, ‘Botifarra’ ompli el Gran Teatre en la inauguració del MiL

Pep Gimeno, Botifarra, va inaugurar, divendres passat, l’edició d’aquest 2023 del Festival Música i Lletra (MiL) de Xàtiva en gran, amb un ple absolut al Gran Teatre. El cantautor xativí presentava a la seua ciutat el seu nou disc, Ja ve l’aire, i ho va fer amb un teatre abarrotat (platea, llotges i amfiteatre a vessar), amb totes les entrades venudes des de dies abans. Botifarra va desgranar totes les cançons del nou disc, juntament amb altres cançons, himnes ja del seu repertori, com la Malaguenya de Barxeta. En el recital no van faltar, com és habitual, refranys, versos, dites i anècdotes amb les quals el cantautor de Xàtiva acompanya els seus concerts.

Amb la cançó que obri l’àlbum i que li dona títol, Ja ve l’aire, va arrancar el concert, que va comptar amb dues grans sorpreses. La primera va arribar en els minuts inicials, amb l’aparició en l’escenari de Maria Cuenca, una dona de 102 anys (el pròxim 29 d’agost en compleix 103, va precisar) que resideix a la residència de majors de Xàtiva i que és una gran coneixedora de cançons populars. Maria va interpretar dues cançons, la primera, El Teleré, per a la qual va requerir el suport entusiasta del públic per a acompanyar-la en la tornada. La segona gran sorpresa va arribar al final del recital, amb l’última cançó, La dansa de Teranyina, que també tanca el disc, i en la qual Botifarra va cantar acompanyat per un grup de músics de les bandes la Nova i la Vella, la Colla de Dolçainers i Tabaleters la Socarrà de Xàtiva, així com una parella de balladors (Juan Carlos Talón i Neus Cabrera) i la ballarina Lu Penalba. Una gran ovació, amb el públic dempeus, va tancar el concert. El festival MiL seguirà el pròxim 19 de maig amb l’actuació de Pau Vallvé i la Maria; el 26 de maig arribarà a Xàtiva el cantautor Quico Pi de la Serra, en un concert que inclourà també l’actuació de Clara Andrés. El 2 de juny hi actuaran Judit Neddermann i Maria Hein, i el cantautor contestà Andreu Valor tancarà el festival l’11 de juny.