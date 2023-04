Pepelu fa un pas avant en el Llevant UE en el tram decisiu de la temporada

El desafiament d’ascendir a Primera Divisió entra en el tram més decisiu. Pepelu, peça inamovible per al seu tècnic, s’ha convertit en el punt sobre el qual carrega tot el joc el Llevant i la seua importància en el vestuari s’ha disparat.

La transcendència del denier, tant sobre el terreny de joc com fora d’aquest, està en un pic molt elevat i la seua implicació, independentment de tot el que representa, està pels núvols. El ‘8’ sempre va somiar jugar de local a Orriols, i després que el club apostara per convertir-lo en el seu home franquícia després de tota una vida de formació a Buñol i representar els valors de l’entitat, vol estar a l’altura. De fet, no li passa pel cap la idea de deixar a ningú arrere en l’objectiu d’ascendir a Primera Divisió i fa una crida a tots els que creguen en el somni pel qual se sospira a Orriols. “Un any ple d’inconvenients. Moltes pedres en el camí. Però tot depén de nosaltres. Dissabte, que el Ciutat jugue el partit. Només hi ha una manera d’aconseguir-ho. Tots junts”, va escriure el capità en les seues xarxes socials, precisament, després que el Granada caiguera contra el Racing i posant el focus en la final contra l’Alabés.

La derrota dels de Paco López a El Sardinero va fer que el punt que es va aconseguir a Gran Canària tinga una interpretació més favorable que en primera instància, però la unitat sumada va consagrar un Pepelu que, amb Vicente Iborra com la seua màxima referència, va fer un partit més que notable.