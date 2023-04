Sorolla “tiny” de negre la Fundació Bancaixa

La Fundació Bancaixa treballa ja en la pròxima exposició de Joaquim Sorolla. Les obres de l’artista valencià han començat a arribar a la seu del centre cultural, on s’ha iniciat el procés de desembalatge de les peces i muntatge de l’exposició “Sorolla en negre”, organitzada en col·laboració amb el Museu Sorolla i la Fundació Museu Sorolla, i que mostrarà per primera vegada a València la importància i la presència del color negre en la paleta pictòrica de l’artista valencià.

L’exposició, comissariada per Carlos Reyero —que va ser director del Museu de Belles Arts de València—, “revela el mestratge tècnic i la presència notòria del color negre en la pintura de Sorolla, un artista reconegut per la seua plasmació pictòrica de la llum i el color”, assenyalen des de la Fundació.

La mostra analitza aquesta producció de tonalitats més fosques en un recorregut per quatre blocs temàtics centrats en els acords cromàtics de negres i grisos en el gènere del retrat; el simbolisme i significat de les tonalitats fosques que impregnen el context social de l’època; el valor del negre com a font de contrast i mitjà per a potenciar la llum i el color; i, finalment, l’ús de la monocromia en Sorolla com a demostració de virtuosisme tècnic.

Un centenar d’obres

“Sorolla en negre” reunirà un centenar de llenços de l’artista, una part dels quals es van exhibir al Museu Sorolla a Madrid en 2022, i arriba ara a València de forma ampliada. La cuidada selecció d’obres, moltes d’aquestes presentades per primera vegada a València, procedeixen d’un ampli elenc d’institucions públiques i privades com el Museu Sorolla, la Fundació Museu Sorolla, el Museu de Belles Arts de Bilbao, el Museu de Segòvia, el Museu de Màlaga, la Fundació Sorigué, la Fundació Banco Santander, el Museu de Belles Arts de Múrcia, el Museu de Belles Arts de València, la Col·lecció BBVA, el Museu de Saragossa, l’IVAM, el Ministeri d’Afers Exteriors, Palacio de Viana, la Fundació Caja Sur de Còrdova, la Col·lecció CaixaBank i la Galeria Ana Chiclana, a les quals se sumen obres procedents de la Fundació Bancaixa i d’una vintena de col·leccions particulars.

L’exposició “Sorolla en negre”, que obrirà les portes al públic el pròxim 5 de maig, forma part del programa oficial de la commemoració, en 2023, del centenari de la defunció de Joaquim Sorolla, i, amb aquesta, la Fundació Bancaixa inicia la seua programació en el marc de l’Any Sorolla, declarat esdeveniment d’interés públic excepcional, i l’any en el qual té lloc també la celebració del desé aniversari de la nova Fundació Bancaixa.