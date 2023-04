València suma més d’un centenar de projectes hotelers pel boom turístic que viu. Inversors nacionals i estrangers s’han llançat a promoure hotels, aparthotels i edificis complets amb pisos turístics per a aprofitar la popularitat de la destinació per la demanda internacional i espanyola, amb pics de saturació durant els esdeveniments esportius i culturals. Els tres projectes més significatius són l’hotel de luxe que promou la cadena valenciana MYR en l’antic centre de dades de Banc de València, amb 120 habitacions; la reconversió de l’antic Expo Hotel de Nuevo Centro, tancat des que va esclatar la pandèmia i que reobrirà en els pròxims mesos amb 377 habitacions de quatre estreles, i la tornada de la cadena Hilton a València.

Alguns establiments, com l’Hotel Primus (del grup Urbem i amb 262 habitacions), mantenen des de febrer una ocupació mitjana del 85 %, malgrat haver incrementat el seu preu un 15 % respecte a abans de la pandèmia. Urbem, el negoci tradicional del qual ha sigut la promoció i construcció d’habitatges, està reconvertint els baixos de la seua última promoció a València (enfront de La Fe) en un aparthotel de 23 habitacions. “Invertim en un altre establiment hoteler perquè és un bon moment. Hi ha una gran demanda. A l’Hotel Primus tenim una ocupació superior que abans de la pandèmia”, destaca Miguel Esparza, director general d’Urbem.

MYR Hoteles

La cadena hotelera MYR Hoteles (pertanyent al grup valencià Comatel) ha invertit, en els últims anys, més de seixanta milions d’euros a la capital del Túria en quatre establiments. La seua última obertura ha sigut l’Hotel Puerta de Serranos (construït en l’antiga seu del PSPV a Blanqueries), encara que el seu establiment insígnia és el Palacio Valier (un cinc estreles situat enfront del Palau de la Generalitat). Fidel Molina, cofundador de MYR Hoteles, explica que ara estan centrats en l’obertura d’un hotel més luxós que el Palacio Valier. “La nostra intenció és obrir-lo d’ací a dos anys i tindrà 120 habitacions. Estic convençut que serà el millor hotel de València”, subratlla Fidel Molina. L’hotel estarà situat en l’antic centre de dades del Banc de València, a l’avinguda Cardenal Benlloch. La intenció de l’empresa és fer un edifici amb un disseny interior i exterior singular. De manera paral·lela, el grup promou un altre establiment, de 33 habitacions, a la Gran Via Germanies, i el seu objectiu és que estiga obert d’ací a dos anys.

Expo Hotel

El grup d’inversió suís Pictet va comprar l’estiu passat, per trenta milions, a l’empresa Selenta (de la família catalana Mestre), l’establiment hoteler Expo Hotel de Nuevo Centro. L’actiu feia dos anys que estava en el mercat i Selenta demanava 35 milions d’euros. L’hotel (el més gran de la capital) va tancar durant la pandèmia i no va tornar a obrir. El nou propietari acaba de començar les obres i la previsió és que duren almenys un any, amb la qual cosa l’establiment podria reobrir a principis de l’any que ve. L’hotel, que, si no hi ha canvis, operarà sota la marca Novotel, tindrà quatre estreles.

Torna el Hilton

Hilton va anunciar al març la signatura d’un acord de franquícia amb Alta Hospitality, SL per a obrir Cuber House Valencia, Tapestry Collection by Hilton, al barri del Cabanyal de València. El nou hotel tindrà 84 habitacions i està previst que reba els seus primers clients en 2024.

Com a contrapunt, alguns projectes estan patint retards per la burocràcia. El Grup Municipal de Ciutadans va reclamar ahir que l’Ajuntament de València augmente el personal per a agilitzar el procés administratiu.