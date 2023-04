Xàtiva acull l’exposició “Valencianes per la igualtat” de Caixa Popular

L’exposició “Valencianes per la igualtat”, que acollirà la ciutat de Xàtiva, romandrà fins a l’11 de maig en l’exterior del Gran Teatre. Es tracta d’una exposició itinerant, impulsada des de Caixa Popular i formada per sis escultures creades per l’artista fallera Pilar Luna, en forma de falleres, intervingudes artísticament i que reivindiquen diferents afirmacions sobre la igualtat en els seus davantals.

Des de l’Ajuntament de Xàtiva, concretament des de la Regidoria de Dona i Igualtat, s’ha volgut acollir la iniciativa per a “enaltir les obres de Pilar Luna, el moviment per la igualtat entre homes i dones i la figura tan emblemàtica de la indumentària valenciana en les nostres festes i la nostra cultura. D’altra banda, l’exposició aconsegueix posar de manifest les nostres arrels valencianes, en què la cultura, la festa i el feminisme són emblema de la nostra terra. Unes escultures coloristes, símbol de la diversitat i en les quals predomina el morat, color que representa les dones valencianes”. La mostra es troba en l’exterior del Gran Teatre i es podrà visitar fins a l’11 de maig.