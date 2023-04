Baraja: "Cal donar continuïtat"

Rubén Baraja no perd la cautela davant un partit tan important com és el d'aquesta vesprada contra el Valladolid. Tampoc alça els peus de terra després de la victòria a Elx, però sí que li dona el valor que mereix. El tècnic del València, en contra del que sí que va fer Paulo Pezzolano, míster del Pucela, en la seua compareixença de premsa, prefereix continuar sense titllar de "final" aquests últims partits de la temporada. El Pipo sap que és un partit «important», i agraeix «jugar-lo a casa», però manté que «passe el que passe hi ha un altre partit la setmana que ve o diumenge que ve». Això sí, espera «donar continuïtat al que vam fer a Elx i tindre la possibilitat de sumar dues victòries consecutives, que això sempre ajuda».

Precisament, sobre aquests tres punts d'oxigen del Martínez Valero, no va voler mostrar-se massa eufòric al respecte. De fet, va comentar que la millor manera de fer-los bons és vencent de nou aquesta vesprada: «L'altre dia va ser una altra nova oportunitat que ens fa poder eixir de baix si guanyem demà. Però ara falta traduir les sensacions en el terreny de joc». Per a aconseguir l'objectiu, Baraja té clara la recepta: «Busquem la nostra millor versió per a poder guanyar», independentment del sistema. Baraja no va revelar si continuarà donant-li continuïtat al nou sistema que va presentar a Elx: «Pot ser una opció o podem tornar a una estructura diferent. Per a mi, sempre he dit que l'important no és el sistema, sinó la interpretació dels jugadors del sistema».

Davant estarà el Reial Valladolid, un rival en ratxa des de l'arribada de Pezzolano (un empat i dues victòries). El Pipo va destacar que serà un partit complicat, contra un rival en una gran dinàmica, però manté la confiança en les possibilitats del seu equip: «Juguen bé, amb el canvi d'entrenador han aconseguit bons resultats. L'últim bon resultat va ser a casa, però va guanyar contra el Vila-real. Afrontem el partit amb confiança i responsabilitat».

El València haurà de fer front a aquest repte amb les baixes segures de Kluivert i Thierrry, que «continuen la seua evolució», i el dubte de Samu Castillejo, que té complicat arribar-hi a temps: «Treballa en la recuperació. És una opció, però no ho sabem». Qui sí que estarà serà Nico, que «es troba bé». També tornen Ilaix Moriba i Hugo Duro, després de complir sanció.