La Fira del Llibre espera més de 500.000 lectors i 10.000 escolars

La Fira del Llibre de València ha obert aquest matí les seues portes. Fins al pròxim 7 de maig, milers de llibres i escriptors esperen al Jardí de Vivers per a sorprendre els més de 500.000 lectors que passaran pel recinte per a conéixer les seues històries.

Molts dels visitants s'endinsen en aquest apassionant món per primera vegada, encara que per a uns altres s'ha convertit en una cita cultural imprescindible a la ciutat. És el cas del veí de València Fernando Calvo, qui, a penes una hora i mitja després de la inauguració d'aquesta 58a edició, ja va carregat amb dues bosses, que contenen tres llibres. "Vinc tots els anys perquè m'encanta llegir, sobretot, novel·la europea. Ací pots estar més de dues hores veient llibres", explica a Levante-EMV.

Malgrat ser dijous, desenes de persones de diferents edats recorren les 117 casetes. Crida l'atenció la gran quantitat d'escolars que es troben al recinte. Molts d'ells no arriben a veure els expositors, però miren curiosos les novetats literàries i, fins i tot, n'adquireixen algunes. Per sort, els llibreters i les llibreteres els ajuden a decidir-se i els expliquen la trama del llibre que els crida l'atenció. "És un goig veure els xiquets i les xiquetes comprant llibres i interessant-se per la lectura", explica Mónica López, professora del CEIP Domínguez Roca, situat a Petrés. És un dels primers centres escolars que ha acudit a la Fira del Llibre, encara que es preveu que, fins al pròxim 7 de maig, hi acudisquen més de 10.000 menuts d'uns 60 col·legis. "Gaudeixen molt durant aquest dia. Sorprén veure que compren llibres de diferents gèneres", assenyala la docent.

La festa de la lletra impresa

Com ha remarcat el president del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font, durant la inauguració, és un orgull "estar 58 anys celebrant la festa del llibre per a fomentar, promoure i divulgar la lectura". Font ha recalcat que "cal estimar el llibre perquè té tantes vides com lectors". A més, ha reconegut el treball de les llibreries, que són "les grans prescriptores de les lectures".

La presidenta de la Fundació Fira del Llibre, María Bravo, tampoc ha volgut perdre's aquesta cita, que defineix com "una festa de la lletra impresa". "No ha sigut fàcil situar el llibre en el lloc que li pertoca, però els autors fan possible aquest plaer per la lectura", ha remarcat.

Els llibres són una muntanya russa que permet viatjar a llocs fantàstics Teresa Broseta - Escriptora

L'escriptora de literatura infantil i juvenil, Teresa Broseta, ha sigut l'encarregada de recitar el pregó de la inauguració. Broseta ha comparat els llibres amb una "muntanya russa" que permet viatjar a "llocs fantàstics". A més, ha agraït el treball humà que hi ha darrere d'un llibre perquè "arribe a les mans del lector".

Durant la inauguració, també ha estat la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, que ha recordat la primera vegada que va estar en aquest lloc.

Ciutat convidada

La Fira del Llibre de València s'ha convertit en la segona fira d'Espanya pel seu volum comercial i per la gran quantitat d'activitats que s'hi organitzen. Enguany s'hi han programat més de 1.300 activitats i 150 activitats d'animació lectora amb els centres educatius.

A més, durant els onze dies, es preveu que hi acudisquen 112 autors convidats per la Fira del Llibre i molts més per part dels expositors.

Com a novetat, en aquesta edició, l'organització ha decidit convidar una ciutat del món. En aquest cas, es tracta de la Fira Internacional del Llibre de la ciutat de Nova York. A més, també es prestarà especial atenció a la promoció literària de les llengües cooficials. Enguany, autors i editors bascos seran els protagonistes.