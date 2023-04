El ple aprova la prohibició d'apartaments turístics de particulars a Ciutat Vella

L'Ajuntament de València ha aprovat una moció en el ple que busca restringir més la possibilitat d'obrir nous apartaments turístics al barri de Ciutat Vella amb el vot a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició.

La vicealcaldessa, Sandra Gómez (PSPV), ha assenyalat que la ciutat "necessita més habitatge de lloguer" i ha celebrat que aquest dijous estiga prevista l'aprovació de la Llei d'habitatge perquè els ajuntaments tinguen "una eina efectiva per a topar i regular el preu dels lloguers". Amb la moció, busquen declarar tota la ciutat com a "zona saturada" per a poder regular el preu del lloguer i "poder garantir l'habitatge no com un bé de mercat, sinó com un dret essencial de les famílies". "A aquesta ciutat el que li fa falta és més habitatge de lloguer residencial, no ens calen més apartaments turístics", ha assenyalat.

Per part de Compromís, la regidora d'Habitatge, Isabel Lozano, ha apostat per ampliar recursos per a, sobretot, "perseguir i tancar els apartaments il·legals". "Jo crec que aquest és el camp de batalla, el gran repte que tenim en aquesta ciutat en relació amb els apartaments turístics, alliberar aquesta oferta il·legal per a lloguer residencial".

Lozano ha assenyalat que la seua formació ha estat "pressionant políticament" el PSPV per a "fer aquesta moratòria en moltes parts de la ciutat, per a limitar i impedir el canvi d'ús" a apartament turístic. "Crec que hem de ser més ambiciosos, perquè la situació ha empitjorat en els últims anys i, per tant, hem d'anar a una limitació d'obertura de nous apartaments turístics i, com dic, la persecució i el tancament" dels "més de 6.000 apartaments il·legals" que es calcula que hi ha a València.

El PP demana una ordenança reguladora

La portaveu del PP, María José Catalá, ha lamentat que no s'haja aprovat una ordenança de regulació d'apartaments turístics en els últims huit anys. "L'absència d'una normativa que done seguretat jurídica als apartaments turístics evidencia que aquest ajuntament no ha sigut capaç de gestionar ni aprovar una ordenança d'apartaments turístics, d'inspeccionar els apartaments turístics irregulars de manera que es garantisca la convivència i el descans dels veïns", ha assenyalat.

"Aquesta ciutat necessita ordre. No pot continuar aquest destarifo", ha assenyalat després de recordar que ja la justícia va paralitzar mesures de limitació dels apartaments, per la qual cosa ha insistit a aprovar una ordenança sobre aquest tema.

Per part de Ciutadans, Fernando Giner ha assenyalat que "u arriba a Ciutat Vella i se sent un estrany". "Al final vosté entrarà a Ciutat Vella i li costarà trobar un cambrer que parle espanyol, perquè s'hi ha creat un parc temàtic", ha assenyalat.

Per això, ha advocat per "un acord entre l'Ajuntament i la societat civil". "Quan parle de la societat civil, a qui em referisc és als agents immobiliaris, que saben més que nosaltres de com està la situació, els promotors d'habitatge, els administradors de finques", entre altres. "I per descomptat, cal posar també els joves en aquests acords", ha indicat.