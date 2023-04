El Rialto anul·la amb suport del PP el trasllat de l'edificabilitat de Tabacalera

El ple de l'Ajuntament de València ha aprovat hui, amb els vots a favor dels socis de govern (Compromís i PSPV) i del PP, l'acord transaccional amb l'Associació de Veïns de Penya-roja pel qual queda sense efecte el trasllat de l'edificabilitat sense consumir i propietat de Guadalmedina a l'entorn de la fàbrica de la Tabaquera, actual ajuntament, al barri de l'avinguda de França. El trasllat de l'edificabilitat de Misser Mascó a una parcel·la dotacional del carrer Penya-roja és una de les mesures incloses en la modificació del Pla general d'ordenació urbana de l'illa de Tabacalera impulsat en 2020 per l'Ajuntament de València per a regularitzar la permuta de Tabacalera, anul·lada per especulativa en 2015 pel Tribunal Superior de Justícia. La modificació del planejament estava recorreguda en els tribunals pels veïns que al desembre van aconseguir una primera resolució judicial a favor seu.

L'acord transaccional amb els veïns, davant el qual Ciutadans i Vox s'han abstingut, acaba així amb aquesta via judicial. No obstant això, queda pendent el front judicial obert per Guadalmedina, que, segons ha detallat Sandra Gómez en el ple, reclama una indemnització de 80 milions d'euros. "Guadalmedina cada vegada ens demana més diners", ha lamentat en el ple la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, en rèplica a la intervenció de la regidora del PP M. José Ferrer San Segundo, que ha criticat la doble permuta que pretenia el PSPV per a regularitzar la permuta de la fàbrica. Gómez li ha recordat per la seua banda que la permuta és "un dels 'pufos' que va deixar l'anterior govern del PP". "Hem donat seguretat jurídica als propietaris de plaça d'Amèrica i Misser Mascó, tot i que tenim encara el recurs de Guadalmedina", ha destacat Gómez, que ha advertit el PP: "Estiguen preparats per a quan hagen de respondre'n patrimonialment". Hui resolem i liquidem el 'pufo' de Tabacalera i donem seguretat a les persones que van comprar de bona fe els seus habitatges i ens quedem l'ajuntament. La "llàstima" és el recurs amb Gualdamedina i els 80 milions que ens reclamen.