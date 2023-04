Última oportunitat per a parar la vaga de metges

La Conselleria de Sanitat i els sindicats convocants de la vaga de metges a la Comunitat Valenciana (CESM i Simap) es tornaran a veure les cares la setmana que ve per a negociar. Serà l'última oportunitat d'acostar postures i d'evitar la tercera i última jornada dels aturs, prevista per a dilluns que ve 8 de maig després d'haver-se celebrat ja les dues primeres jornades de vaga, en març i abril.

Així, Sanitat ha convocat el sindicat Simap (que es va unir a les aturades, però només cridant a la vaga els metges d'atenció primària) per a dimecres que ve, 3 de maig, mentre que la reunió amb CESM se celebrarà un dia després, dijous. Des del sindicat mèdic CESM -impulsors de la protesta en primer lloc- ja han avançat que acudiran a la reunió per a defensar el seu últim document de propostes en el qual corregien i detallaven gran part de les millores que demanaven en primer lloc.

Punts "irrenunciables"

Des del CESM insistien a anar un pas més enllà en alguns dels acords als quals ja s'ha compromés la Conselleria, com en l'aplicació de la jornada de 35 hores per al personal mèdic o la limitació de 35 pacients en les agendes dels metges de família. Així, en la contraproposta que debatran el dia 4, des del sindicat veuen "irrenunciable" que arribar a les 35 hores de treball setmanal es faça llevant el dissabte com a jornada laboral ordinària. D'aquesta manera, des del CESM volen que, com en altres comunitats, la jornada laboral ordinària siga de dilluns a divendres. Aquesta proposta ja es va posar sobre la taula en el seu moment.

Quant al topall de cites en Primària, petició a la qual ja s'ha compromés la Conselleria de Sanitat, en el document el CESM introdueix també diverses matisacions en detallar quantes d'aquestes han de ser a demanda i quantes per gestió del metge. En el decret de places de difícil cobertura, el sindicat exigeix que s'hi definisquen en un mes des de la signatura de l'acord i els beneficis d'ocupar-les (com cobrar 10.000 euros més a l'any) siga amb efectes retroactius o detalla quantes guàrdies físiques, localitzades i el preu per hora que ha de tindre cadascuna.

Però, a més, el sindicat mèdic va ampliar una de les seues peticions inicials: la de flexibilitzar les compatibilitats perquè més metges puguen treballar en la privada, ja que, segons asseguren, molts professionals estan optant per treballar només en la privada després dels problemes que està posant Sanitat per a fer-ho en els dos llocs, negant la compatibilitat a persones que no veuen directament pacients del pla de xoc, però sí que treballen en clíniques que els atenen.

Entre el 6 i el 7% de seguiment

En cas de celebrar-se, la del pròxim dilluns 8 de maig seria la tercera jornada de vaga a la qual es convoca els metges valencians, 15.000 professionals. La primera aturada es va celebrar el 6 de març amb un seguiment del 7,4 % del total de la plantilla. En la segona, celebrada dilluns passat, 3 d'abril, el seguiment va baixar al 6,09 % dels facultatius, segons les xifres de Sanitat. Això sí, en tots dos casos, els metges de família i pediatres van ser els que van sustentar la vaga que va passar quasi desapercebuda en hospitals. A l'abril, el 17 % de la plantilla dels centres de salut va parar.