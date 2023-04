Baldoví aspira a “traure-li molta distància” a Vox per a aconseguir un tercer Botànic

Repetir els resultats de 2019, això és, 17 escons a les Corts, i ser “decisius” per a conformar una nova edició, la tercera, del Botànic perquè “no n’hi ha una altra”. És l’objectiu que s’ha marcat el candidat de Compromís, Joan Baldoví, per a les eleccions autonòmiques que se celebraran d’ací a un mes. “Somiar seria millorar el resultat”, ha expressat l’encara diputat al Congrés en la conferència Nova Economia Fòrum, al mateix temps que ha mostrat les seues càbales per a un tercer mandat d’esquerres: “Si Compromís trau un magnífic resultat, a molta distància de Vox, hi haurà Botànic”.

Entre anècdotes sobre les paelles que s’ha apostat en els últims mesos i la presència de destacats càrrecs de la coalició com Enric Morera, president de les Corts; l’alcalde de València, Joan Ribó, o la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, Baldoví ha desgranat algunes de les claus de l’estratègia dels valencianistes per a la campanya electoral, que, en aquesta ocasió, afronta com a candidat del seu partit a la Presidència de la Generalitat.

Entre aquestes, ha assenyalat evitar “el soroll de Madrid”, així com no entrar en baralles amb altres formacions d’esquerres, especialment Podem, amb el qual ha tingut encreuaments de retrets en setmanes prèvies. “Soc més d’arreglar els problemes en la caseta”, un advertiment de “no llavar els draps bruts en públic”, ha dit Baldoví, que ha assenyalat que els seus adversaris “són el PP i Vox”, no els morats. “No m’escoltaran ni una mala paraula de Podem”, ha expressat, al mateix temps que ha llançat una picada d’ullet al candidat dels morats: “Héctor Illueca és un bon tio”.

“Que vinga qui vulga”

Un dels motius pels quals la coalició de la picada d’ullet i el somriure i el partit dels cercles han tingut encreuaments de paraules ha sigut per la vinculació amb Sumar i la participació de Yolanda Díaz en la campanya. De la vicepresidenta del Govern, Baldoví ha preferit no mullar-se, encara que ha indicat que “totes les mans són poques per a reeditar un govern progressista”. “Que vinga qui vulga”, ha dit, al mateix temps que ha insistit que aquestes eleccions “no van ni d’Alberto (per Feijóo), Pedro (Sánchez), d’Ayuso o de Yolanda (per Díaz)”.

Segons ha admés, per molt que ha expressat que ixen “a guanyar”, el repte de Baldoví està a aconseguir els 17 escons obtinguts fa quatre anys quan la candidata va ser Mónica Oltra, hui fora de la primera línia. El resultat no és casual, sinó que segons els càlculs expressats pel presidenciable, això permetrà als valencianistes ser tercera força per davant de Vox, amb més d’un escó de diferència i obrint el camí cap a un tercer Botànic.

“No hi ha una altra opció al Botànic”

Perquè per molt que s’estiga en campanya i la candidatura siga a presidir la Generalitat, el candidat de Compromís ha insistit en aquesta reedició del Botànic amb constants lloes a la fórmula dels governs de coalició. “Són millors i tenen més idees”, ha dit, enfront dels socialistes, que des que es va iniciar la carrera cap a les urnes anhelen una “majoria àmplia” que els porte a un govern en solitari. No obstant això, Compromís els posa el fre: “No hi ha una altra possibilitat a curt i mitjà termini que el Botànic i el govern de coalició”, en el qual esperen ser “decisius”.

Per a arribar a això després del 28M, el parlamentari ha fet gala del seu treball “útil” al Congrés exhibint alguns dels seus assoliments en les negociacions amb el Govern d’Espanya com l’augment d’inversions per a l’Autoritat Metropolitana de Transports o el pagament del deute de la Marina de València, encara que ha admés les seues limitacions. “He fet el que he pogut, si els valencians haguérem no tingut un sol diputat, si haguérem tingut més força, hauríem tret més coses”, ha assenyalat.

No només de la tasca al parlament estatal viu la campanya de Baldoví. També del que s’ha fet en la Generalitat i l’Ajuntament de València, principal institució liderada per Compromís. “Vaig amb la cara ben alta”, ha expressat. No obstant això, ha posat deures per a una futura reedició, com un examen al mestissatge, que, en alguns departaments, ha sigut, segons ha dit, “manifestament millorable”, “fer més” en Habitatge perquè la joventut es puga emancipar abans, “apostar pel transport públic” o invertir més en atenció primària. Així mateix, ha dit, implementarà un equip jurídic per a reclamar el finançament autonòmic a l’Estat.