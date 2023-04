Un banderiller de Moncada és el candidat a alcalde del PP a Novetlè

La publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP) de les llistes definitives per a les pròximes eleccions municipals del pròxim 28 de maig està donant algunes sorpreses. Més enllà d’errors o peticions com l’obligació de corregir llistes per falta de paritat —com ha sol·licitat la Junta Electoral a Albaida—, també es donen casos de candidats sorpresa. De noms que ningú al poble coneix.

Aquest és el cas de José Fernando Arévalo Marco, que lidera la llista del Partit Popular (PP) al municipi de Novetlè. El cap de llista popular a la localitat de la Costera és banderiller de professió, té 33 anys i també estudia Criminologia. Ahir va atendre a Levante-EMV i va explicar que “el partit m’ho va demanar i vaig acceptar. Simplement em presente a Novetlè perquè allí no hi ha representant. Soc militant del PP de sempre, des que puc votar”.

El candidat a l’alcaldia va reconéixer que no té llaços amb el poble: “Sí que conec la comarca, Xàtiva sobretot. La nostra intenció és treballar per a ampliar l’espectre polític. He d’anar allí i presentar-me, presentar la candidatura. Vull que la gent veja el que hi puc aportar”.

El número 1 de la llista del PP a Novetlè també va assumir que no és una situació normal: “Entenc que no és el més habitual. La població no té representació del nostre partit i s’ha confiat en mi. Es tracta d’això, de tindre representació. No pot ser que hi haja només una candidatura d’esquerres, sempre és bo que n’hi haja més”.

Rebutja el terme cunero

Al seu torn, Arévalo va rebutjar el terme cunero: “No em considere això”, i va explicar que, si aconsegueix els vots necessaris, farà de regidor: “Si isc triat com a regidor, no tindré problemes a treballar pel poble, encara que siga com a representant en l’oposició”. José Fernando Arévalo va explicar que la seua professió principal està lligada al món del toreig: “Soc banderiller, des dels catorze anys he estat dins d’aquest món, quasi tota una vida”. També va descartar explicar quan i com es va forjar la idea de liderar la llista del PP a Novetlè: “Crec que és una cosa que no és rellevant. No em sembla interessant dir quan es va decidir”.

“No he estat mai a Novetlè. He d’anar allí en breu. El que sí que conec és la comarca, Xàtiva sobretot, per la meua professió”, va declarar. I va demostrar que almenys sí que s’ha informat sobre els últims esdeveniments que han tingut lloc a la població: “Sé que hi ha hagut una iniciativa política per a recuperar el nom en valencià. U no es presenta en una població sense informar-se’n abans”.

El candidat, que en el seu perfil professional en la xarxa social Linkedin es defineix com a “proactiu, ambiciós i en desenvolupament constant”, va concedir el març de 2021 una entrevista a aquest diari en la qual repassava, al costat del seu company de professió Luis Blázquez, el dany que la pandèmia havia fet al sector taurí.

Va relatar que havia perdut el seu treball com a administratiu i que estava buscant ocupació, a més de lamentar-se per no haver pogut independitzar-se i continuar vivint amb els seus pares. Ahir, estava fent la peregrinació a les Useres. La seua situació sembla haver canviat.