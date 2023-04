Conselleria torna a permetre les cremes agrícoles, però prohibeix fer-ne a menys de 100 metres de zona forestal

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica torna a permetre les cremes agrícoles que va prohibir el passat 28 de març, en plena onada de calor i amb risc extrem d’incendis. La restricció es manté, això sí, en aquells punts situats a menys de 100 metres de terrenys forestals i fins al 31 de maig. El departament que dirigeix Isaura Navarro argumenta que, després d’un mes sense poder eliminar els residus de la poda amb el foc, el gran volum de biomassa acumulat suposa un potencial risc.

La resolució publicada aquest mateix divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana insisteix en la necessitat de gestionar les restes generades després de dos mesos de poda en gran part dels cultius llenyosos de la Comunitat Valenciana. Els titulars d’explotacions agràries i les organitzacions del camp han advertit que l’acumulació prolongada d’aquestes operacions de cultiu poden tindre conseqüències sanitàries greus per a les mateixes plantacions i les confrontants.

“Cal evitar l’ús del foc en la franja més pròxima al terreny forestal”

Per a evitar la propagació de plagues, reduir les seues poblacions, mitigar-ne els efectes o aconseguir l’erradicació dels organismes nocius, en la majoria d’ocasions només es pot fer a través de les cremes. La instrucció remarca que s’ha d’actuar amb “prudència i seguretat, per a minimitzar les negligències que puguen derivar en un incendi forestal, i, per aquest motiu, es considera necessari, durant aquest mes de maig, evitar les cremes en la franja més pròxima al terreny forestal”.

La Generalitat va activar la prohibició durant l’incendi que va calcinar més de 4.600 hectàrees a l’Alt Millars, l’origen del qual encara s’investiga, encara que tot fa pensar que es va iniciar a conseqüència dels treballs d’una desbrossadora.