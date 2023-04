L’Ajuntament de València esmena les objeccions al pla especial del Cabanyal

El Servei de Planejament de la Regidoria de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de València, amb la socialista Sandra Gómez al capdavant, ha notificat hui a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori que ja s’han esmenat les objeccions al Pla especial del Cabanyal assenyalades en els informes remesos per diferents organismes i serveis en les últimes setmanes. L’aprovació definitiva del pla sense enderrocaments del Cabanyal, que va començar a redactar-se fa huit anys, depén del vistiplau de la Conselleria de Territori, amb Rebeca Torró al capdavant. El Govern del Rialto vol aprovar abans de les eleccions el que ha sigut, després de la derogació del pla (Pepri) de la prolongació de Blasco d’Ibáñez, un dels plans urbanístics estrela del seu mandat.

Al Pla del Cabanyal han posat objeccions els serveis territorials d’Urbanisme i d’Infraestructura Verda i Paisatge, la Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica (que ha emés tres informes contraris al pla especial per l’hotel de 15 altures previst a Eugenia Viñes). El cap del Servei Territorial de la Conselleria de Territori adverteix, en un informe del 18 d’abril passat, que, mentre no s’esmenen les qüestions assenyalades, el pla no pot aprovar-se.

Les objeccions en la fase final d’aprovació del Pla especial del Cabanyal es refereixen a qüestions com el dèficit de connexions verdes est-oest; la justificació de l’aprofitament urbanístic per l’edificabilitat residencial i terciària prevista, que finançarà en part la rehabilitació del barri; el catàleg de protecció d’edificis; i l’increment, per damunt del que preveu la normativa urbanística valenciana, de les zones verdes, que requerirà, a més, el vistiplau del Consell Jurídic Consultiu.

Les “faules” de l’oposició

L’Ajuntament també manté reunions amb la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, que, el setembre de 2022, després de dos anys de tramitació, va donar el vistiplau condicionat al catàleg de béns protegits del nou pla del Cabanyal. En aquestes reunions, l’equip redactor està matisant i millorant alguns aspectes de la documentació.

L’informe remés a la Conselleria de Territori, indica la Regidoria de Desenvolupament Urbà, “recull totes les esmenes de documentació indicades per les administracions sectorials informants en fase autonòmica”. Les determinacions urbanístiques incloses en el Pla especial del Cabanyal-Canyamelar no contradiuen la legislació urbanística. “El desenvolupament, la gestió i l’execució del pla es fa en nom de la seua sostenibilitat, buscant l’obtenció del conjunt de dotacions públiques de l’àmbit i sense minvar les arques municipals, en coherència amb la LOTUP i la planificació de les actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana”.

“És lamentable que seguisquen intentant fer mal a les veïnes i els veïns llançant faules i intentant generar confusió”

La vicealcaldessa, regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana i candidata socialista a l’alcaldia, Sandra Gómez, ha informat que “tal com està previst, s’està treballant des de l’Ajuntament de València, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya perquè el Pla del Cabanyal estiga aprovat aquest mes de maig”. “Hem estat treballant de manera coordinada per a complementar i aprovar, de manera definitiva, el Pla especial del Cabanyal per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme, que és l’òrgan que donarà el vistiplau definitiu per a la seua posterior publicació en el DOGV”.

Per a Sandra Gómez, “és lamentable que seguisquen intentant fer mal a les veïnes i els veïns llançant faules i intentant generar confusió”, ha advertit, i ha circumscrit “la campanya de desinformació al nerviosisme d’una oposició sense projecte ni propostes”.

Sandra Gómez ha informat que ja han començat les obres de diversos dels Edusi, que suposen una inversió de més de 12 milions d’euros al Cabanyal. Està en marxa ja la reurbanització de huit carrers, i estan en procés d’adjudicació les obres d’una plaça nova en aquest entorn. “Amb la recuperació de l’entorn de l’estació del Cabanyal transformem la zona que anava a posar en marxa la destrucció del barri en un gran jardí que reblirà l’avinguda de Blasco Ibáñez i serà la porta d’entrada al barri”, ha assenyalat. Gómez ha assenyalat que les famílies del Cabanyal-Canyamelar “poden mirar al futur sense por al fet que torne el passat del PP, que representa la destrucció i l’expulsió de les seues cases”.

El Pla especial del Cabanyal-Canyamelar va ser aprovat provisionalment pel ple municipal del passat mes de gener i remés a l’organisme autonòmic competent per a aprovar-lo definitivament, és a dir, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Conselleria de Territori.