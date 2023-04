Maig comença amb pluja, però d’estreles fugaces

El mes de maig comença dilluns que ve. I ens porta bones notícies. Tindrem el plaer de veure els eta-Aquàrids, la pluja d’estreles per excel·lència d’aquest mes. Si la meteorologia ho permet, en els pròxims dies podrem caçar-ne alguna de despistada pel cel.

Els eta-Aquàrids són estreles fugaces que venen de la constel·lació d’Aquari, per això tenen aquest nom. El seu origen està en el famós cometa 1P/Halley, també responsable de les seues “germanes”, els Oriònids. Durant el viatge del cometa, es van desprenent unes partícules que conformen una espècie d’anell de roques. Quan la Terra passa per aquesta multitud de trossos, la nostra atmosfera se’ls troba i aquests es desintegren, la qual cosa forma els centellejos que tant ens agraden.

Com bé diu l’Institut Geogràfic Nacional, aquest serà un any dolent per a veure-les, ja que el nostre satèl·lit es trobarà en fase de lluna plena, ja que el pic de màxima activitat està previst per al 6 i 7 de maig, un dia després del pleniluni. Malgrat aquesta situació, no va malament conéixer-les un poc, ja que rondaran el nostre cel fins al 28 de maig, i, per tant, hi haurà temps suficient per a albirar-ne alguna. La taxa d’activitat de les d’Aquari se situarà entre els 40 i els 85 meteors per hora, a una velocitat de 66 quilòmetres per segon.

El cometa 1P/Halley va ser vist per última vegada en 1986 i, encara que ara mateix es troba en la part més profunda del sistema solar, s’espera que torne a passar “a prop” del nostre planeta cap a l’any 2061, aleshores el podrem veure! Respecte a les estreles, no caldrà esperar molt, de fet ja pots trobar-te’n alguna divagant pel cel.

Com ocorre amb altres esdeveniments semblants, el lloc d’observació pot ser qualsevol, sempre que siga en camp obert o a la muntanya. Enguany, la llum de la Lluna ens dificultarà l’observació, però qualsevol mirador, terrassa o espai obert sense obstacles són llocs idonis per a gaudir dels eta-Aquàrids.