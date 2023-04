Puig insta el Govern a actuar prompte per a eliminar el pas a nivell d’Alfafar

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instat, aquest divendres, el Govern a “prendre decisions i actuar amb rapidesa” per a buscar solucions a l’eliminació de passos a nivell com el d’Alfafar, on, aquest dimecres, va ser atropellada mortalment una jove de 20 anys.

Puig ha afirmat que es poden buscar solucions estructurals o conjunturals, però, en aquest cas, cal actuar en el pas a nivell en el curt termini, i, posteriorment, veure si se soterren les vies del tren. 13 “Cal buscar-hi una solució immediata, fa temps que li ho diem a Adif”, ha manifestat en ser preguntat, durant la seua visita a les instal·lacions de l’empresa Velarte a Catarroja, per la reunió de la setmana que ve entre els alcaldes d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i Sedaví, José Cabanes, amb Adif, amb el propòsit d’acordar la supressió del pas a nivell on va ser atropellada una jove, la segona víctima mortal en els últims huit mesos.