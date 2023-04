Rubén Baraja: “Mestalla hi juga i té molta màgia”

El dia més especial des que va agafar les regnes de l’equip de la seua vida. Baraja va arribar eufòric, però molt conscienciat que això és només una victòria més en tota la lluita que queda per a certificar la salvació del València.

“Com és el futbol… Quan tens un partit tan complicat com hui, quan vas perdent a casa, la gent també està nerviosa… El primer gol és canviar la dinàmica. L’equip ha demostrat ser capaç de remuntar un partit complicat. No ens hem tornat bojos buscant el segon, hem volgut tindre energia fins al final. Un resultat així sempre ajuda, però això segueix”, arrancava visiblement content i encara emocionat l’entrenador val·lisoletà.

“És una data fetitxe per a mi pel que significa. Quan hem arribat al descans, hem dit: ‘hem tret el pitjor i ara traurem la nostra millor versió’. Hem cregut fins al final i la nostra gent s’ha bolcat amb l’equip. Ha sigut clau per a capgirar la situació. He sentit molta emoció. Quan tu ho sents com jo ho sent...”, prosseguia Baraja, que posava l’accent principalment en el canvi de mentalitat de l’equip després del descans.

“Potser hui és el moment més potent que he viscut des que estic ací. La nostra afició ha tornat a demostrar que Mestalla hi juga. La màgia de Mestalla”, insistia en la importància de factor ambiental per a ajudar l’equip.

“Sempre tracte d’enviar un missatge positiu quant a l’exigència. Però necessites coses que passen i que et facen més fort. L’equip havia reaccionat en partits, però és que tot això es tradueix en el més important quan guanyes com hui. Paciència i intensitat en els últims minuts… Al final, això és emocional, però això ajuda al fet que puguem créixer i trobar la nostra millor versió. A vegades, les coses es posen en contra, però es poden capgirar des del treball, i el futbol canvia si tens aquesta mentalitat. Això els tracte de transmetre”, explicava sobre com han intentat convéncer l’equip després d’una dolenta primera meitat a Mestalla.

“Ací el que u vol és guanyar partits. Estic treballant amb aquesta idea, els processos t’ajuden en el temps, perquè crec que no és fàcil canviar dinàmiques sobre la marxa. Hem aconseguit eixir un poc d’aquesta situació. Diumenge tenim ja un altre rival directe. Hem de fer les coses bé i competir en cada partit i cuidar els detalls. Hui s’ha demostrat que el missatge que enviem és d’espentar, de voler, de creure fins al final”, va advertir un Baraja que ja mira a la pròxima final contra el Cadis al Nuevo Mirandilla diumenge que ve.

Serà aquest el punt d’inflexió? El tècnic respon: “Era un partit molt important. Era un any quasi sense guanyar dos partits seguits. L’única cosa que hem fet és seguir en la baralla. El missatge del descans és el de canviar coses, anar cap avant. Primer, empatar-lo, no precipitar-nos i arribar al final amb energia. Això i l’espenta de la nostra afició. És fonamental, com ja vaig dir el minut 1 que vaig arribar ací”.

Finalment, el tècnic no va voler oblidar-se de l’heroi de la nit, un Javi Guerra que va alçar Mestalla amb el seu golàs: “És estar preparat per al moment que et toca i fer les coses bé. Ha cregut fins al final. Hui li recomanaria que apagara el telèfon i que se n’anara a sa casa i li fera una abraçada als seus pares. Això ha de donar-li molta confiança i adonar-se de la importància d’aquesta samarreta”.