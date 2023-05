La C. Valenciana té potencial per a triplicar les seues plantes de gas renovable

La Comunitat Valenciana té capacitat per a triplicar les seues plantes de producció de biometà, un combustible renovable amb característiques similars al gas natural. Actualment, hi ha 31 plantes de biogàs a l’autonomia, 10 de les quals són agroindustrials (es nodreixen de deixalles agrícoles), 19 aprofiten els llots de les depuradores i dues estan vinculades a centres de tractament de fem. Aquestes plantes tenen capacitat per a generar 400 gigawatts hora (GWh) d’energia a l’any. Un dels projectes en els quals s’està treballant és una planta que produirà gas renovable amb les restes de la palla d’arròs de l’albufera per a posar fi a les cremes.

La província de València podria albergar fins a 51 plantes de biometà, la qual cosa es traduiria en un potencial de producció d’1,6 terawatts hora (TWh) a l’any. Un 42 % d’aquest potencial tindria el seu origen en l’aprofitament dels residus urbans; un 26 % correspondria a dejeccions ramaderes; un 16 %, a restes vegetals procedents de l’agricultura; i un 15%, als residus de la indústria agroalimentària, segons revela l’informe Estudi de la capacitat de producció de biometà a Espanya, elaborat per l’Associació Espanyola del Gas (Sedigas), en col·laboració amb PwC i la consultora especialitzada Biovic. El document s’ha elaborat per a analitzar el potencial nacional d’aquest gas renovable i aportar informació que ajude en la definició dels seus plans de desenvolupament i en l’estratègia nacional de descarbonització. A València es produeix més d’un milió i mig de tones de residus que poden ser transformats en biometà, dels quals 561.000 tones (sobretot de tipus urbà i agroindustrial) es generen en l’àrea metropolitana de València, i un altre milió a les comarques d’Utiel-Requena i l’Alt Túria. Aquestes xifres situen València com la província amb més potencial d’energia de la Comunitat Valenciana. Les tres províncies valencianes podrien albergar 106 plantes de biometà aprofitant els residus generats per la seua indústria ramadera i agrícola, cosa que significaria un potencial de 5,1 TWh a l’any, amb què es cobriria el 16 % de la demanda de gas natural de la Comunitat. La posada en marxa d’aquestes plantes mobilitzaria inversions per valor de 1.413 milions d’euros, l’equivalent a un 1,35 % del PIB de la regió en 2020. A aquesta xifra caldria afegir la necessària per a connectar les plantes a les xarxes de gas ja existents, que sumaria 135,5 milions d’euros més, un grau d’inversió que es veuria afavorit per la ubicació del 80,19 % d’aquestes centrals energètiques en municipis en els quals hi ha xarxa de gas. Aquesta aposta tindria, a més, un impacte positiu sobre l’ocupació a la Comunitat Valenciana, atés que es traduiria en la creació de 880 llocs de treball directes i 1.275 indirectes associats a l’operació de les plantes, així com 1.590 ocupacions directes i 21.200 indirectes vinculades a la construcció. La Comunitat Valenciana posseeix una cabanya de porcí i avícola de 20,7 milions de caps, la qual cosa explica que els residus ramaders suposen el 23 % del total del seu potencial de producció de biometà (1,1 TWh/any). Per la seua banda, els residus agrícoles, especialment els procedents de cultius de raïm, secà i horta, podrien generar un 9 % del total d’aquesta producció. D’aquesta manera, el sector agropecuari i agroindustrial té un gran potencial dins de la regió i podria proporcionar el 40 % del potencial total de generació de biometà. Altres substrats amb potencial de generació de biometà són els d’origen urbà. Això són els llots d’EDAR (estacions depuradores d’aigües residuals) i FORSU (fracció orgànica de residus sòlids urbans), que suposen el 27 % del potencial de generació de biometà a la Comunitat Valenciana, atesa l’elevada concentració de població existent en la franja costanera. A aquests substrats caldria sumar-ne d’altres com la biomassa forestal residual i els cultius intermedis, que, en cas de desenvolupar-se, podrien generar 8,3 GWh/any. Capacitat per a cobrir el 45 % del consum nacional A tot Espanya, les plantes de biometà podrien produir l’equivalent al 45 % del consum de gas actual. Joan Batalla, president de Sedigas, destaca: “Els resultats d’aquest informe posen de manifest l’oportunitat de la Comunitat Valenciana d’apostar pel biometà, una solució verda i eficient en costos per a avançar en la descarbonització. El seu desenvolupament està lligat al món rural”. Alacant és la regió amb menys potencial de producció de biometà (0,7 TWh/any), el qual ve donat principalment pels residus urbans (70 %). Castelló podria albergar 34 plantes de biometà.