La Conselleria informarà els municipis de les plagues en els seus termes

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha elaborat un pla d’informació sobre la prevenció i el control d’impactes provocats per la sobrepoblació de senglars i conills de muntanya. L’objectiu és informar els responsables municipals, agricultors i caçadors sobre la situació actual d’aquestes espècies en les diferents comarques, així com donar a conéixer els recursos i les mesures necessàries per a mitigar-ne els impactes sobre les activitats humanes i el medi natural.

La campanya, que arranca aquest mes de maig, comporta una vintena de jornades informatives en diferents comarques valencianes a càrrec dels tècnics del Servei de Caça. En particular, s’explicarà on es pot consultar la informació disponible sobre la problemàtica, on dirigir-se, les situacions singulars que condicionen la problemàtica (zones comunes de caça i de seguretat, refugis de fauna, etc.), les accions que poden executar els vedats, els caçadors, els agricultors, les associacions i els ajuntaments en el marc de les seues competències, els procediments administratius necessaris per a l’autorització d’accions, les ajudes per a accions de control o prevenció, així com propostes de cooperació entre ajuntaments i altres organismes.

Aquesta informació permetrà que ajuntaments, agricultors i altres col·lectius s’impliquen en la gestió de la problemàtica i activar, en els casos que siga necessari, mecanismes de prevenció i control de danys. Al mateix temps, el pla pretén millorar els canals de cooperació entre aquestes entitats i el sector cinegètic, actor principal de la gestió i el control demogràfic d’aquestes espècies.