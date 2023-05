L’arquitecte Carmel Gradolí signa el disseny guanyador del parc de Desembocadura

El disseny guanyador del parc de Desembocadura porta signatura valenciana. L’arquitecte Carmel Gradolí és l’autor de la proposta guanyadora, amb el lema “(Con)fluir”, del concurs d’idees convocat per l’Ajuntament de València per a culminar el jardí del Túria. El sobre amb el nom del despatx guanyador del concurs anònim es va obrir la setmana passada. L’equip de Gradolí, que també s’ha adjudicat el disseny del jardí de Trini Simó, l’antic solar de Jesuïtes, serà el responsable del disseny i la direcció de les obres del parc de Desembocadura, el projecte d’execució de les quals haurà de presentar en un termini de huit mesos. “(Con)fluir” combina diferents paisatges (ribera, mediterrani, prades) i espais de joc inundables. Inclou, com a reflexió, la recuperació de l’antiga desembocadura.