Gran ple absolut en la Fira del Llibre de València, en aquest festiu de l’1 de maig. No hi cap una agulla. A la Fira del Llibre, al contrari del que diuen que passa amb la política, s’entra per la dreta i s’ix per l’esquerra. I, a la dreta del passeig Antonio Machado dels jardins de Vivers, el primer expositor és el de la llibreria El Puerto, on Majo, la propietària, a penes podia ahir traure uns segons per a contar que tindre el número 1 de la Fira —una posició determinada per sorteig— estava resultant millor del que ella esperava. És més, segons Majo, la fira en general està anant millor que el que ella esperava i així ho van confirmar tots els llibreters amb els quals ahir va poder conversar Levante-EMV. Inclosos els de la Paulina, la llibreria religiosa que se situa a l’esquerra del passeig i que, per tant, és l’última del recorregut firal.

“Sí, està anant millor. Es nota que la gent està més contenta i amb més ganes de gastar”, explicava Consuelo, una de les responsables de la botiga. “I això que ens han posat els últims, que és pitjor, perquè, quan arriben fins ací, molts ja han comprat tot el que volien comprar”, afegia la seua companya Teresa. 95 Bones expectatives És prompte per a parlar de xifres definitives sobre assistència aquest cap de setmana en la Fira del Llibre, però Juan Pedro Font de Mora, president del Gremi de Llibrers, confiava a superar els 250.000 visitants que es van registrar en el primer cap de setmana de l’edició anterior. I confiava també que hui, dilluns festiu, se superen els 150.000 visitants que es calcula que van poder acudir ahir al Botànic. Entre ells, un xiquet de 5 anys, Lorenzo, amb samarreta taronja i pantalons grisos, que s’havia perdut i la localització del qual, anunciada per la megafonia del recinte, va provocar un aplaudiment general. Diumenge, quasi des que la Fira va obrir les portes a les 11.00 hores, va haver-hi cues de gent en tots els llocs: en les casetes, en els banys, en els llocs de beguda, en els llocs de les signatures. Carmen havia estat fent cua des de les 09.30 hores, perquè, a les 12, Máximo Huerta, el seu escriptor preferit, li dedicara un exemplar de Adiós, pequeño, la seua última novel·la. “No sé què li diré, potser em pose a plorar”, confessava. Tampoc feia falta ser Máximo Huerta per a trobar-se una fila de fans esperant una signatura. Ahir dedicaven llibres fins aquells autors que porten samarretes amb la portada del seu últim llibre o aquells que planen sobre possibles lectors com el relacions públiques d’un restaurant de la costa. El també valencià César Sebastián, autor de Ronson, una de les últimes sensacions del còmic nacional, es va quedar sense exemplars que vendre abans de l’hora de dinar. “He hagut de deixar de signar, però m’ha encantat posar-li cara als meus lectors”. A qui també se li estaven esgotant alguns llibres, sense haver acabat el primer cap de setmana de Fira, era al músic Jorge Pérez (Tortel), venedor debutant al capdavant de la caseta de Blackie Books. “Estic molt content i molt cansat. Sembla que no, però això és bastant intens. Encara que més intens era posar begudes en Electropura i estic segur que no vendré tants llibres com cubates”. Alberto Haller, responsable de l’editorial Barlín, confirmava amb un exemplar d’El arte de contar la naturaleza a les mans, l’optimisme generalitzat davant de la marxa de la Fira, i assenyalava que enguany els havia anat bé fins i tot el dia de la inauguració, “que sol ser sempre bastant fluix”. “A partir de dimarts podrem confirmar aquesta sensació general que la d’enguany serà una bona fira”, apuntava. De Barlín a Berlín, la llibreria en la qual Paco Ivars tracta de convéncer una lectora perquè s’emporte l’Ana no, d’Agustín Gómez Marcos. “La Fira està per a descobrir llibres com aquest. Un best-seller el pots comprar qualsevol altre dia de l’any”, defensava Ivars. “L’any passat, teníem expectatives, però no van acabar de complir-se. Però enguany està sent brutal quant a gent i quant a vendes”, afirmava el llibreter, que també parlava d’una notable “alegria” a l’hora de gastar que se sol produir bastant més en la fira que a la botiga. “L’habitual sempre ha sigut que s’emporten un llibre. Però enguany molts en compren més d’un i això és bon senyal”.