Ribó anuncia incentius als sectors estratègics

L’alcalde de València i candidat de Compromís per a revalidar l’alcaldia del Cap i Casal, Joan Ribó, ha participat, com cada any, en la manifestació del Primer de Maig, enguany amb el lema “Augmentar salaris, reduir preus, repartir beneficis”, que ha transcorregut entre les places de Sant Agustí i d’Amèrica. Ribó ha fet valdre que, “enguany, València arriba a aquest dia de reivindicació amb unes dades històriques d’ocupació, perquè mai havíem tingut tantes persones treballant com ara a la nostra ciutat”. En aquest sentit, ha defensat que “València és ara una ciutat d’oportunitats que ofereix a les persones la possibilitat de desenvolupar el seu projecte de vida”, i ha anunciat la creació d’un fons sobirà municipal per a invertir 3,5 milions d’euros en empreses de sectors estratègics de la ciutat per a generar ocupació verda i de qualitat i aconseguir la neutralitat climàtica.

Ribó ha considerat fonamental la generació d’un ecosistema local potent que potencie l’ocupació verda i ajude a aconseguir la neutralitat climàtica. En aquesta línia, ha afirmat que “cal invertir en un teixit productiu local capaç de reindustrialitzar i portar a la ciutat treballs amb cada vegada més valor afegit”. A més, ha detallat que la neutralitat climàtica és cosa de totes i tots, i, per a aconseguir-la, fa falta “un ecosistema local preparat per als reptes que afrontem com a societat, que es puga moure ràpidament per a tindre avantatge en l’economia del futur”.

Ribó ha explicat que el fons sobirà que planteja el gestionarà Las Naves. Invertirà 3,5 milions d’euros destinats a empreses en sectors estratègics de la ciutat. “Ho farem donant suport estratègic i finançament a empreses en creixement en sectors clau, per a poder generar un ecosistema local potent, i els beneficis del fons serviran per a invertir de nou a la ciutat i revertir en inversions noves que generen ocupació de qualitat, així com els objectius esperats”.

Setmana laboral de quatre dies

Ribó ha recordat també que, amb el festiu de hui, comencem l’última de les quatre setmanes consecutives amb un dilluns festiu, calendari clau per a ser la primera ciutat que prova la setmana laboral de quatre dies en un àmbit de ciutat. “Per a nosaltres, fer una prova pilot referent al món no és cap ocurrència, perquè treballar per a millorar la conciliació familiar i laboral dels valencians i valencianes, lluny de ser una ocurrència, és una obligació. En Compromís ho tenim molt clar, les condicions laborals i la qualitat de vida de les persones són prioritàries i, per això, sentim molt d’orgull per aquesta experiència que estem desenvolupant i que ens servirà per a pensar en mecanismes que faciliten la conciliació i el benestar dels nostres veïns i veïnes”.

A més, i d’acord amb el lema de la manifestació enguany, l’alcalde ha reclamat que “les empreses que estan aconseguint beneficis milionaris, en un context com l’actual de pujada molt gran de preus i hipoteques, tinguen clar que cal fer també repartiment de beneficis amb els treballadors i les treballadores”.