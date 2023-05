La tempesta deixa a Carcaixent el major registre de pluges en quasi tres mesos

Si la primavera passada va ser especialment humida, l’actual destaca pel contrari. La pluja escasseja fins a tal punt que episodis curts i de poca intensitat com el d’ahir, en diversos punts de la Ribera, són quasi una benedicció. L’estació meteorològica d’Avamet a Carcaixent va registrar 25 litres per metre quadrat, la precipitació més abundant en quasi tres mesos.

Cal remuntar-se fins a la segona setmana de febrer per a trobar a la comarca un temporal que deixara valors destacables. Va ser durant els primers dies de la setmana del 6 al 12 de febrer, per a ser exactes. Des de llavors, molts observatoris no han registrat ni una sola gota d’aigua. O, com a molt, xifres que ni tan sols passaven dels dos litres per metre quadrat.

La nit d’ahir diumenge, però, es va produir una tempesta amb aparell elèctric que va deixar precipitacions en diversos punts de la geografia valenciana. Carcaixent va ser el poble on més va ploure, perquè allà es van acumular fins a 25 l/m², segons la base de dades d’Avamet, onze més que a Guadassuar, la segona estació de la Ribera amb un volum més alt (14).