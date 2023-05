Veïns de Paterna denuncien la insalubritat en un solar del barri de Campament

La coalició Unides Podem-Esquerra Unida de Paterna, fent-se ressò de queixes veïnals del barri de Campament, insta l’Ajuntament a posar remei al problema d’insalubritat en uns solars plens de fem. El terreny, el “propietari del qual és presumiblement una entitat bancària”, segons fonts de la coalició, “es troba en una zona residencial”, al costat del carrer Trinquet –prop de l’antiga caserna d’artilleria– i està sent utilitzat com a “abocador il·legal, la qual cosa genera males olors, atrau rosegadors i insectes i representa un risc per a la salut dels veïns, especialment de xiquets i persones majors”.

La Federació d’Associacions Veïnals de Paterna també “ha denunciat aquesta situació en reiterades ocasions, però, fins al moment, no ha rebut una resposta satisfactòria per part de l’Ajuntament”. Les organitzacions veïnals reclamen que “es garantisca immediatament la neteja d’aquests solars” al barri de Campament. Encara que, legalment, la responsabilitat de mantindre en condicions higienicosanitàries el terreny correspon al propietari, Unides Podem-Esquerra Unida demana la mediació del consistori com a “responsable de fer complir les regulacions i lleis en matèria de neteja i manteniment d’espais públics i privats dins de la seua jurisdicció”. En aquest sentit, “si els propietaris actuals no compleixen les seues obligacions, l’Ajuntament pot prendre mesures per a obligar-los a complir-les i garantir que els solars es mantinguen en condicions adequades per a protegir la salut i el benestar de la ciutadania”.