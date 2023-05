Així estan creixent els flamencs nascuts a l'Albufera

L'assentament de flamencs rosats (Phoenicopterus) a l'Albufera està deixant imatges insòlites a l'aiguamoll valencià. Malgrat que la visita d'aquesta espècie era una cosa habitual en els mesos d'hivern, on paraven per a alimentar-se dels arrossars en aquesta època de l'any, la crisi mediambiental en els espais en els quals habitualment es reproduïa aquesta espècie, sumada al bon estat del parc natural, ha fet que, per primera vegada, aquest enclavament es convertisca en el lloc triat per les aus per a dur a terme el procés reproductiu.

La primera posta es va fer al desembre, mesos abans de l'habitual, ja que aquest procés sol donar-se a l'inici de la primavera. El mes de març es va produir una nova incubació, aquesta vegada d'uns 400 adults. Quan transcorren els 30 dies que sol durar de mitjana aquest procés, els nous pollets comencen a fer els seus primers passos per l'Albufera. Així, els pollets nounats, junt amb els nascuts en la primera posta i els seus progenitors, han deixat una xifra rècord que supera els 13.000 exemplars només a l'aiguamoll valencià, amb unes estampes espectaculars.