La inflació complica encara més la rehabilitació de les covetes de Sant Joan

La inflació i l'encariment dels materials ha disparat els costos, abans d'haver començat, de la rehabilitació de les covetes de Sant Joan. Els propietaris del conjunt de 19 botigues-taller del segle XVII van crear "Recuperem les covetes" fa ja quasi quatre anys amb l'objectiu de recuperar aquest popular conjunt. Un projecte privat amb el suport del govern de Joan Ribó i la proposta d'intervenció del qual va ser aprovada per la Direcció General de Patrimoni el gener de 2022. Més d'un any després del vistiplau de Cultura al projecte, sense que els promotors hagen trobat el finançament necessari per a sufragar-lo, el pressupost per a la rehabilitació d'aquests locals comercials adossats a la façana dels Sants Joans que dona a la plaça del Mercat ha quedat desfasat. L'autor del projecte de rehabilitació, l'arquitecte Carlos Campos, que també està al capdavant de la rehabilitació de l'església dels Sants Joans, està ajustant el pressupost, segons van apuntar fonts del col·lectiu "Recuperem les covetes", que aglutina els propietaris privats de les covetes.

La (mala) imatge del degradat conjunt de les covetes de Sant Joan, tancades i sense ús des de fa anys, destaca en la renovada plaça del Mercat, un entorn de màxim valor patrimonial on sobreïxen la Llotja, patrimoni de la humanitat, i el Mercat Central. El principal escull per a la recuperació de les covetes és el financer. Els propietaris no volen revelar el pressupost de la rehabilitació i asseguren que han explorat sense èxit els patrocinis. Estudien ara la possibilitat d'optar a subvencions individuals. Insisteixen que "Recuperem les covetes" manté viu el projecte del mercat d'artesania, que amb el nou entorn renovat de la plaça del Mercat i la nova escalinata d'accés a les covetes afegiria valor patrimonial i comercial a l'espai. "Mantenim la idea de rehabilitar les covetes i obrir un mercat d'artesans, encara que també ens agradaria que fora més ràpid", assegura una portaveu de l'associació. Expedient de declaració de ruïna La legislatura del govern del Rialto arriba a la fi sense que les populars covetes hagen pogut recuperar la seua imatge. L'alcalde, Joan Ribó, ha donat el seu suport al projecte del mercat d'artesania dels propietaris dels locals, però les ajudes econòmiques no han arribat. Per ser una propietat privada, les ajudes públiques i subvencions són molt complicades, apunten des de l'Ajuntament. Una cosa similar va ocórrer amb el Col·legi de l'Art Major de la Seda, una altra propietat privada que va estar a punt de desplomar-se després d'anys d'abandó fins que la fundació Hortensia Herrero el va rescatar de la ruïna. Volem rehabilitar els locals i tirar avant el mercat artesà, però ens agradaria que tot fora més ràpid La Delegació de Desenvolupament Urbà també està pendent de les covetes. De moment, i atés que el projecte de rehabilitació ja està aprovat, no s'ha activat l'expedient per ruïna, com fa l'Ajuntament en casos d'abandó d'edificis de propietat privada en els quals no s'intervé.