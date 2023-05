La inflació subjacent de l'eurozona es desaccelera per primera vegada en 10 mesos, fins al 5,6 %

La taxa d'inflació subjacent de la zona euro, aquella que exclou la volatilitat dels preus de l'energia i dels aliments, així com de l'alcohol i el tabac, va registrar a l'abril una pujada interanual del 5,6 %, una dècima per davall de l'increment rècord observat el mes anterior, segons l'estimació preliminar d'Eurostat.

D'aquesta manera, la taxa d'inflació subjacent va experimentar a l'abril el seu primer signe de moderació en termes interanuals des de juny de 2022, després d'encadenar nou mesos consecutius sense oferir símptomes de desacceleració i pressionant el Banc Central Europeu (BCE) a continuar endurint la seua política monetària.

Entre els països de la zona euro, les dades dels quals estaven disponibles, els nivells d'inflació subjacent més elevats es van registrar a l'abril a Eslovàquia (11,4 %), Croàcia (9,3 %), Països Baixos (7,9 %) i Grècia (7,2 %), mentre que només Xipre (4 %), França (4,7 %) i Finlàndia (4,9 %) van registrar lectures per davall del 5 %.

Quant a la taxa d'inflació general, la lectura interanual per a la zona euro es va accelerar una dècima a l'abril en comparació amb el mes anterior, arribant així al 7 %, davant del 6,9 % del mes de març.

Segons les dades preliminars publicades per Eurostat, el mes d'abril l'energia va registrar una alça interanual del 2,5 %, després de la baixada del 0,9 % del mes anterior, mentre que el preu dels aliments va alleujar-ne l'escalada al 10 % des del 14,7 %.

En el cas dels serveis, els preus van pujar a l'abril un 5,2 % interanual, una dècima més que al març, però els béns industrials no energètics es van encarir un 6,2 %, quatre dècimes menys que al març.

Entre els països les dades dels quals estaven disponibles, els increments de preus menys intensos es van observar a Luxemburg (2,7 %), seguit de Bèlgica (3,3 %) i d'Espanya i Xipre (tots dos amb un 3,8 %).

Per contra, les pujades de preus més acusades es van registrar a Letònia (15 %), per davant d'Eslovàquia (14 %), així com de Lituània (13,35 %) i d'Estònia (13,2 %).