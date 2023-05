La iniciativa "Al aire libro" arriba per a quedar-se a Canet

Centenars de persones han participat aquest pont de maig en la iniciativa “Al aire libro”. Un original projecte de la Regidoria de Turisme en col·laboració amb els clubs de lectura de Canet i la biblioteca municipal amb el qual es busca fomentar la lectura en espais públics. La gran resposta que ha tingut la proposta permetrà mantindre-la durant tot l'any, ampliant-la a nous emplaçaments.

El projecte s'iniciava dissabte passat amb la instal·lació de les casetes al municipi. En concret, se n'han col·locat dues: una a la plaça de l'Ajuntament i l'altra a la platja, davant de l'edifici administratiu, Balcó a la Mar. Es tracta de xicotetes biblioteques urbanes, plenes de llibres, que els veïns i visitants poden manllevar per a llegir, principalment en espais públics, esperant un autobús, a l'eixida del col·legi dels xiquets... Una vegada llegits, els exemplars es retornen a les casetes, en perfecte estat.

D'altra banda, la iniciativa també promou l'intercanvi d'obres, ja que són diversos els veïns i les veïnes que han contribuït a crear aquest fons de llibres en les casetes amb exemplars propis.

Dia del Llibre

La proposta es va posar en marxa per a commemorar el Dia del Llibre i amb la finalitat d'acostar els llibres als veïns i les veïnes i promoure la lectura, d'ací ve que ja s'estiguen preparant noves casetes per a instal·lar-les en més llocs de la localitat, com ara parcs i jardins, entre altres opcions, atés l'èxit que ha tingut la iniciativa, que a més va comptar amb una “fireta del llibre” a la biblioplatja, diumenge passat, que va obrir les seues portes amb una degustació de “secs”, un dolç tradicional i exclusiu de Canet. L'exposició i venda d'exemplars va ser a càrrec de la llibreria Abacus.

Aquest dilluns, 1 de maig, la biblioplatja va acollir, a més, una mostra literària d'autors locals l'objectiu de la qual va ser posar en valor les persones que escriuen a Canet, a més d'incentivar i premiar la producció literària que hi ha al municipi, una iniciativa organitzada pels clubs de lectura i la biblioteca municipal.