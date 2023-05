Nadal podria reaparéixer a Roma segons Moyà

El retorn de Rafael Nadal a les pistes està a la vista i el Masters 1.000 de Roma podria ser l'escenari del retorn del tenista balear després de quasi tres mesos fora de les pistes per una lesió en el psoes ilíac del seu maluc que es va produir el 18 de gener en el passat Open d'Austràlia.

Carlos Moyà, el seu entrenador, així ho va deixar caure en una visita promocional que va fer dilluns en el Masters 1.000 de Madrid. "La reaparició de Nadal? Impossible de dir. Amb sort demà tot està perfecte i ens n'anirem a Roma. Qui sap?", va dir l'exnúmero 1.

🎙️ Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, ha charlado con @NicodeVicente sobre la evolución del jugador manacorí. #TenisRTVE



Su ''misión Roland Garros'' sigue su rumbo y como Moyá dice; 'De Nadal te puedes esperar que se saque un conejo de la chistera''https://t.co/zjzxjUwxTR pic.twitter.com/lGdlOcrMLB — Teledeporte (@teledeporte) 1 de mayo de 2023

Moyà va explicar que Nadal segueix metòdicament el seu pla de recuperació. "Aquest dilluns va ser festa, però dimarts tornarem a l'entrenament. Fem més o menys una hora i mitja al dia i continuem progressant dia a dia. Ni tan sols es tracta de ser optimista o negatiu, només d'observar l'estat del seu progrés diàriament", va explicar.

Confiança i optimisme

Moyà va destacar també en una entrevista en TVE la situació anímica del seu amic i pupil. "Per descomptat que són temps difícils perquè ens vam perdre tornejos que estimem, però Rafa és un guerrer, amb una ment indestructible, i quan arribe el moment de tornar, estarem molt motivats".

Després de veure's obligat a renunciar als tornejos de Montecarlo, Barcelona i Madrid, Nadal podria reaparéixer la setmana que ve al Fòrum Itàlic de Roma abans d'afrontar Roland Garros (28 de maig a 11 de juny), el seu gran objectiu, on defensa el títol i en buscarà el seu 15é a París.

Si es confirma el seu retorn aquesta setmana -possiblement dijous-, Nadal tindrà pocs partits per a trobar les millors sensacions en pista, encara que per a Moyà això no era un problema.

"Ell segueix amb confiança, amb Rafa sempre et pots esperar que et done una sorpresa. Per això crec que ha sigut sempre una llegenda urbana que Nadal necessita molts partits per a estar preparat, quan ha tornat de lesió sempre ha aconseguit bons resultats".