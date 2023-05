València avança cap a la zona de baixes emissions

Lent però segur. L'Ajuntament de València, governat per Compromís i PSPV, avança cap a la implantació de la zona de restricció als vehicles contaminants, la denominada zona de baixes emissions (ZBE), que la Llei de transició ecològica obliga a tindre en 2023 a les ciutats de més de 500.000 habitants. La junta de govern acaba d'aprovar l'adjudicació a la unió temporal d'empreses formada per Applus Norcontrol i Gecival per mig milió d'euros del contracte del Servei d'Enginyeria i Direcció Facultativa i de Consultoria per a la instal·lació de la ZBE. Aquesta UTE serà la responsable de dirigir i supervisar la implantació de les càmeres de la futura zona lliure de cotxes contaminants de València. L'adjudicatària té ara dos anys per a executar el contracte.

Una de les prestacions importants del contracte és la redacció de l'estudi de detall d'emplaçaments on es definisca amb la precisió adequada la ubicació de les càmeres.

L'Ajuntament impulsa la ZBE a València amb fons Next Generation. L'any passat es va adjudicar el contracte de subministrament de les càmeres de vigilància que es van instal·lar a la ciutat per a garantir, a través del control de les matrícules i etiquetes, el compliment de la normativa ambiental que a futur bandejarà de les ciutats els vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. L'UTE Eysa Aluvisa - ZBE València es va adjudicar per 10,8 milions d'euros el contracte. El sistema constarà de 274 càmeres de lectura automàtica de matrícules distribuïdes en 93 punts de la ciutat, 52 sensors de mesurament ambiental, 44 panells d'informació i una aplicació per a monitorar i controlar la qualitat de l'aire. A més, preveu una campanya dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer el projecte.

"És un procés llarg, però l'objectiu és que la ZBE s'aprove al llarg d'enguany"

La demora en la implantació de les ZBE en les 149 ciutats espanyoles que hauran d'aplicar-la en tota Espanya és per culpa, en gran manera, dels problemes jurídics que han sorgit en ciutats com Barcelona, que es van avançar en la posada en marxa. Per a proporcionar als ajuntaments un marc legal a partir del qual poder aprovar els seus propis reglaments d'aplicació de la ZBE, el Govern va aprovar el desembre de 2022 un reial decret que fixa, entre altres coses, el règim sancionador i l'obligació de desenvolupar processos participatius amb la ciutadania i els sectors afectats per a la implantació de les zones esmentades en nom de la seguretat jurídica.

L'Ajuntament de València ja està duent a terme el procés participatiu. Quan s'acabe, i sobre la base de les conclusions, es començarà a redactar el reglament d'aplicació que anirà paral·lel amb la instal·lació de les càmeres. "És un procés llarg", apunten fonts municipals, que afigen que la previsió és poder implantar-lo a final d'any.

La celebració d'eleccions aquest mes de maig no ha ajudat a la implantació de la ZBE, una mesura que, ateses les repercussions que tindrà per a la població, genera incertesa i que, sumada a les encara deficients alternatives de transport públic metropolità, pot tindre un elevat cost polític per als governants.

L'Ajuntament de València va licitar el juliol de l'any passat el contracte d'assistència i direcció facultativa de la ZBE per 652.000 euros. Al contracte de consultoria i direcció facultativa per a la implantació de la ZBE de València es van presentar tres propostes. A més de la guanyadora, van optar al contracte Tekia Ingenieros i CPS Infraestructuras de Movilidad y Medio Ambiente. Aquesta última va quedar-ne exclosa per presentar una oferta econòmica "anormalment baixa" segons l'estipulat per la Llei de contractes. L'UTE Applus-Gecival ha rebut 87,6 punts davant dels 77,5 de Tekia.