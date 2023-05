Benifairó de les Valls acollirà la Festa per la Llengua

Uns 5.000 alumnes s’inicien en l’escriptura creativa de la mà del Premi Sambori al Camp de Morvedre. La celebració del 25é aniversari del certamen literari infantil i juvenil més dinàmic d’Espanya implica i dinamitza l’acció educativa de 180 professors, així com la majoria dels centres d’Infantil, Primària, Secundària i Educació Especial de la comarca. El creixement exponencial en la participació del guardó es constata amb l’observació que, en 1998, es van presentar 420 relats, i, 25 anys després, la participació es multiplica per 10. El lliurament de premis de la Festa de les Lletres de la Fundació Sambori reunirà a Benifairó de les Valls centenars de famílies que constaten la força del valencià com a clau de futur dels seus fills.

Literatura, art, música i consciència mediambiental alçaran la veu en la XXVI Trobada d’Escola Valenciana a Benifairó. Amb el lema “Recuperem el verd” i amb la figura de Carme Miquel i el seu compromís en la defensa de la llengua com a manteniment de la celebració, es projecta una vegada més aquest moment de conscienciació. “Més que un lema, és una crida a l’acció i un cant a l’esperança en la protecció del planeta. El valencià com a terra que habitem es troba en situació de feblesa extrema i ens cal ubicar-lo com a centre del sistema educatiu. L’únic model d’excel·lència que garantirà el futur del valencià sostenible, saludable i bell”, afirmen.

Una festa per la llengua que arranca el dissabte 6 de maig, a les 19 hores, al Pla de l’Era, amb el Sambori; i que tindrà el seu moment àlgid el diumenge 7, amb la Trobada. Una celebració educativofestiva que comptarà amb la implicació de famílies, alumnat, centres educatius d’Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial i Batxillerat del Camp de Morvedre. La col·laboració d’entitats com la Societat Joventut Musical de Faura o la implicació del CEIP Ermita, l’IES la Vall de Segó o l’escola infantil El Tabalet serà essencial en un projecte que impulsa el consistori de Benifairó juntament amb la Cevcam, Coordinadora d’Escola Valenciana del Camp de Morvedre. Després de la tradicional recepció dels centres educatius i el desenvolupament dels tallers, se celebrarà el dinar amb les tradicionals calderes, i tancarà la festa Canta Canalla, amb els Estrellats, que entusiasmaran els visitants.

El Pla de l’Era recupera la seua presència com a espai de trobada cultural i celebracions en un municipi que aposta, una vegada més, per la cultura com a eix de les seues polítiques. Jose Álvarez, des de la Regidoria d’Educació, ha volgut destacar la importància d’aquesta celebració per a una localitat com Benifairó. “La nostra aposta pel valencià és ferma i decidida; el futur de Benifairó és en valencià, treballem, vivim i apostem per conservar el nostre entorn, la nostra llengua i el nostre clima, de manera que som garantia de futur”. Així mateix, des de l’ajuntament de la localitat s’ha volgut destacar l’oportunitat de Benifairó com a seu de la Trobada d’Escola Valenciana. “És un bon moment perquè els veïns de la comarca coneguen de primera mà el nostre patrimoni cultural, gastronòmic, històric i, fins i tot, mediambiental. La festa per la llengua ens permetrà créixer també en visibilitat i promoció d’un municipi que no deixa de créixer; ens visitaran milers de persones que prendran bona nota de la nostra proposta”.

L’aposta del Camp de Morvedre es manté summament ferma, convertir el valencià en llengua de futur, d’esperança i projectes creatius.

El projecte culminarà el 13 de maig, al Pla de l’Era, amb el Fescamp, el festival de música en valencià del Camp de Morvedre. Cactus, Colomet, Sociologia Animal, Niuss i Cate DJ conformen el cartell del festival que acollirà milers de joves en la celebració.