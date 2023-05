Una dona mor després d’una caiguda quan netejava la piscina a Torrent

Una dona de 59 anys ha perdut la vida, aquest matí, en un desafortunat accident domèstic quan es trobava al costat de la seua filla netejant la piscina del seu xalet, a Torrent. A l’espera de l’autòpsia, tot indica que la dona s’hauria fracturat el coll en caure de cap en la part més profunda de la piscina, des d’una altura d’uns dos metres, amb aquesta encara buida.

El sinistre, ocorregut en la zona del pantà de Torrent, s’ha produït cap a les 9.30 hores, quan el telèfon d’emergències 112 ha rebut la telefonada de la filla de la morta informant que la seua mare havia caigut a la piscina, sense aigua, i estava inconscient.

Una caiguda

Fins al lloc s’ha desplaçat una ambulància del SAMU, així com agents de la Policia Local de Torrent i de la Policia Nacional. Els sanitaris únicament han pogut confirmar la defunció i la comissió judicial ha procedit a l’alçament del cadàver.

La dona ha sigut identificada com a Natalia F. C., una professora de Primària de 59 anys. El seu cos ha sigut traslladat a l’Institut de Medicina Legal de València, on demà se li practicarà la pertinent autòpsia. La Policia Nacional investiga les circumstàncies en les quals es va produir la caiguda, encara que tot indica que es tracta d’una mort accidental quan mare i filla es disposaven a omplir la piscina per a la temporada estival després de netejar-la.