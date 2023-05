Gandia s’ompli pel pont de maig i augura un altre estiu de rècord

Ni tan sols el fet de la proximitat amb les vacances de Setmana Santa ha frenat les ànsies per passar uns dies de descans de milions d’espanyols. I la platja de Gandia, una vegada més, ha sigut la triada per milers d’ells. Les imatges parlen per si soles. Unes temperatures que han acompanyat han permés que aquest pont de maig haja sigut de rècord en la principal destinació turística de la comarca de la Safor i una de les més importants de la Comunitat Valenciana.

Segons les xifres oferides pel Departament de Turisme de l’Ajuntament de Gandia, l’ocupació hotelera mitjana per a aquest pont, que acabava ahir per a les persones de Madrid, ha sigut del 100 %. Aquesta xifra ve a consolidar una tendència que ja es va notar precisament durant la Setmana Santa, quan la platja de Gandia va ser la destinació triada per milers de persones, especialment del centre del país, per a passar uns dies de desconnexió.

A l’ocupació hotelera cal sumar-li els qui hagen triat altres allotjaments com ara apartaments turístics i, per descomptat, segones residències.

Amb tot, a les portes que comence la temporada turística per naturalesa, a Gandia hi ha optimisme amb el fet que el pròxim estiu siga de rècord en xifres turístiques. La presència massiva de visitants suposa treball no només per als hotels, sinó també per a l’hostaleria, que veu com s’esgoten les seues reserves per a dinars i sopars, i per a la resta d’agents del sector turístic.

El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha assenyalat que la ciutat “ha cobert les expectatives” que tenia per a aquest pont de maig, en el qual “tant els hotels com l’hostaleria han estat plens”, indicava. El regidor espera “un estiu de rècord” quant a ocupació.