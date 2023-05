El campionat entra en la recta final. Sis partits que decidiran si el València conserva la categoria o si es consumeix un fatídic descens a Segona Divisió. El primer serà aquesta vesprada contra el Vila-real, i, malgrat la diferència de nivell a favor dels grocs, l’equip de Mestalla està obligat a activar l’instint de supervivència per a aconseguir la victòria. Encara que, en aquest moment, està fora de la zona roja, hi ha dos equips que el tenen a tir, per la qual cosa o tira el partit avant o es pot veure fins i tot penúltim al final de la jornada.

Arribats a aquest punt, l’equip no es pot permetre més desconnexions com la de Cadis en la primera part, i, més enllà de la qualitat del joc, ha de traure punts siga com siga. A Mestalla té una bona oportunitat de fer-ho, l’afició està responent amb escreix tota la temporada, i, sense anar més lluny, dijous passat va reunir més de 42.000 persones que el van portar en sopols a remuntar contra el Valladolid en un partit sense lluentor, però amb molta espenta. Menys d’una setmana després, els futbolistes tornen a veure’s les cares amb el seu públic i han de respondre a la urgència de victòria que té l’equip per aconseguir una salvació que estarà molt igualada. No té l’experiència ni el temperament dels seus contrincants per la permanència, però sí l’estadi que més pressiona i també l’escut que més pesa al pit, el que més responsabilitat exigeix. I han de salvar-lo.

El Getafe té un partit a casa a priori factible (contra un Celta de Vigo salvat) i el Valladolid visita un Rayo que ve d’encaixar quatre gols per part del cuer. El València té molt pròxima l’amenaça de tornar a caure a llocs de descens. El Cadis, per la seua banda, visita l’Atlètic de Madrid, i l’Espanyol, el Sevilla, per la qual cosa també té l’opció de deixar rivals arrere. Cada victòria és or quan queden només 18 punts en disputa en LaLiga.

El contrincant que tindrà davant és un os dur de resegar. Els de Quique Setién, malgrat mostrar-se un poc irregulars en el seu rendiment, continuen somiant de jugar la UEFA Champions League el curs que ve i eixiran per totes, perquè estan a només cinc punts de distància de la Reial Societat. El fet de ser un derbi de la Comunitat suma encara més al·licients al “submarí” per a tractar de guanyar a Mestalla. Emocionalment, a més, el xoc acollirà el retorn de Raúl Albiol i de Dani Parejo a la seua casa durant moltes temporades. I, futbolísticament, tractaran d’aprofitar el bon moment de jugadors com Samu Chukwueze o Nico Jackson.