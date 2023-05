Natzaret marxa per una desembocadura del Túria sense contaminació

Desenes d’escolars, docents, veïns i representants de col·lectius ciutadans del barri de Natzaret han marxat, aquest matí, des del barri fins a la plaça de l’Ajuntament per a reclamar la descontaminació de l’aigua del tram final del llit vell del Túria, convertit, des de fa anys, en via d’evacuació a cel obert d’aigües sobrants del col·lector i pluvials. La regeneració del tram final del riu és una reivindicació històrica del barri, que, en els anys 80, va perdre la seua platja per l’expansió del port, que anys més tard va ocupar també l’antiga desembocadura.

L’alumnat dels col·legis de Natzaret i de l’Escola Popular Natzaret (FPA), al costat de totes les entitats que treballen amb la infància al barri, han convocat la marxa que ha recorregut l’antic llit del riu fins a l’ajuntament de València. Els organitzadors de la manifestació han dut a terme un estudi de la contaminació del riu al barri que tenen previst lliurar a l’alcalde, Joan Ribó. El barri de Natzaret, la platja del qual va desaparéixer en els anys 80 per l’expansió del port de València, fa anys que reclama millores ambientals, urbanístiques i socials. La contaminació del tram final del riu és una de les grans reivindicacions del barri. L’Ajuntament de València ha convocat un concurs d’idees per a la regeneració del tram final del llit i la construcció d’un gran parc de Desembocadura que dignifique la frontera del barri amb el port industrial. El parc està ara en fase de projecte. L’estudi de contaminació del riu que ha presentat el Consell d’Alumnes de Natzaret vol posar en evidència la mala qualitat de l’aigua en aquesta zona de l’antic llit del riu. Les anàlisis practicades pels escolars han demostrat la presència de bacteris coliformes en alguns dels punts analitzats, la qual cosa és un possible indicador d’una aportació d’aigües fecals al riu i, per tant, un indicador de la possible presència de patògens en l’aigua. La presència dels abocaments d’aigües pluvials provinent de la xarxa unitària de sanejament contenen aigua residual, afirmen les conclusions de l’estudi. L’informe assenyala els punts negres de la contaminació del riu. Assegura que, en alguns punts del riu, hi ha concentracions d’oxigen dissolt baixes o nul·les. Aquest descens de la concentració d’O2 serà deguda a la degradació de la matèria orgànica. A més de la matèria orgànica biodegradable (DBO) present en l’aigua, el problema està també en el sediment i la matèria orgànica acumulada. Els nivells baixos d’O2 generen problemes de mortaldat de peixos i d’altres espècies, a més de problemes de males olors que poden afectar la població, a causa de la descomposició anaeròbia de la matèria orgànica. Aquest problema és més greu en els mesos d’estiu, en els quals la temperatura de l’aigua és més alta, ja que la velocitat de degradació de la matèria orgànica per part dels microorganismes creix exponencialment amb la temperatura. D’altra banda, conclou l’estudi, l’elevada concentració de nitrats i fosfats poden conduir a problemes d’eutrofització. S’ha observat, en determinades èpoques de l’any, la proliferació de fitoplàncton i d’algues. Això es tradueix en la problemàtica ambiental associada a l’eutrofització: ruptura de l’equilibri ecològic i disminució de la biodiversitat, i, sobretot, problemes associats de nou a variacions brusques de l’oxigen dissolt que poden generar situacions d’anòxia a la nit i de nou també possibles males olors.